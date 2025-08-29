El sector tecnológico arrastra a Wall Street 📉 – Oro y plata en alza

La sesión europea terminó con caídas, con presión vendedora predominante desde el inicio. El DAX alemán retrocedió casi un 0,6%, el CAC40 francés cayó alrededor de 0,8% y el FTSE británico perdió más de 0,3%. Las ventas minoristas de Alemania (ajustadas estacionalmente, m/m) correspondientes a julio cayeron un 1,5%, frente a las expectativas de -0,4% y el dato anterior de 1%. En términos no ajustados, las ventas subieron 1,9%, por debajo del 2,6% previsto y del 4,9% previo.

En EE. UU., los principales índices también operan bajo presión en la última sesión de la semana. El Nasdaq 100 cae más de un 1,2%, mientras que el Dow Jones 30 y el S&P 500 también retroceden. El mercado se ve lastrado por las acciones tecnológicas, con fuertes descensos en semiconductores y software.

Nvidia cae más de 3%

Taiwan Semiconductor muestra pérdidas similares

Broadcom retrocede más de 4%

Oracle se desploma casi 6,5%

Los sectores con mejor desempeño son energía (pese a caídas moderadas en petróleo y gas) y salud.

Datos macro de EE. UU. – Mixtos

La lectura de inflación PCE se mantuvo en línea con las previsiones, al igual que ingresos y gasto personal. Sin embargo, la encuesta de la Universidad de Michigan reflejó un sentimiento del consumidor más débil y expectativas de inflación más bajas.

Índice de Sentimiento del Consumidor (agosto): 58,2 (Previsión: 58,6 | Anterior: 58,6)

Condiciones actuales: 61,7 (Previsión: 60,8 | Anterior: 60,9)

Expectativas: 55,9 (Previsión: 57,5 | Anterior: 57,2)

Expectativas de inflación a 1 año: 4,8% (Previsión: 5,0% | Anterior: 4,9%)

Expectativas de inflación a 5–10 años: 3,5% (Previsión: 3,9% | Anterior: 3,9%)

Datos de EE. UU. (julio):

Índice de Precios PCE (interanual): 2,6% (Previsión: 2,6% | Anterior: 2,6%)

PCE mensual: 0,2% (Previsión: 0,2% | Anterior: 0,3%)

PCE subyacente (interanual): 2,9% (Previsión: 2,9% | Anterior: 2,8%)

Gasto del consumidor (mensual): 0,5% (Previsión: 0,5% | Anterior: 0,3%)

Ingreso personal (mensual): 0,4% (Previsión: 0,4% | Anterior: 0,3%)

Consumo real (mensual): 0,3% (Previsión: 0,3% | Anterior: 0,1%)

Inventarios minoristas excl. autos (preliminar): 0,1% (Anterior: -0,1%)

Inventarios mayoristas (m/m, preliminar): 0,2% (Previsión: 0,1% | Anterior: 0,1%)

Balanza comercial de bienes (avance): -103,60 mil M USD (Previsión: -90,2 mil M | Anterior: -84,85 mil M)

Divisas y materias primas

El dólar estadounidense cede casi un 0,1%, mientras que el EUR/USD avanza.

En metales preciosos, fuerte impulso:

Oro: +0,8%, superando los 3.450 USD/oz

Plata: cerca de los 40 USD/oz, nivel no visto desde otoño de 2011

En materias primas agrícolas, el maíz gana protagonismo tras el informe de Pro Farmer, que proyectó cosechas por debajo de lo estimado por el USDA, y tras el último informe COT, que mostró un aumento en posiciones largas y una reducción significativa de cortos por parte de fondos.

Criptomonedas

El mercado sigue dominado por las pérdidas. El Bitcoin retrocede a 108.000 USD, y la mayoría de los altcoins, incluidos Ethereum y Dogecoin, también cotizan bajo presión.

