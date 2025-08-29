La plata sube casi un 2% y alcanza un máximo de 14 años 📈

La plata (SILVER) gana cerca de 2% hoy, alcanzando los 39,70 USD por onza, apoyada por el fuerte avance del oro y la debilidad del índice del dólar estadounidense. El billete verde no logró encontrar soporte ni siquiera tras los relativamente sólidos datos del PCE publicados hoy, que no mostraron señales de recesión ni un claro freno en el consumo.
Por otro lado, la posterior encuesta de la Universidad de Michigan reflejó un sentimiento del consumidor más débil en EE. UU. y un descenso en las expectativas de inflación respecto a la lectura anterior. Los mercados interpretaron esto como otra señal que aumenta las probabilidades de que la Fed realice más de un recorte de tipos este otoño.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
La principal zona de resistencia se sitúa ahora en los 40 USD por onza.
Fuente: xStation5
_________
📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "