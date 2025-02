AUMENTA LA VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS

Este lunes, los mercados financieros globales abrieron con una notable volatilidad bajista, y los principales índices bursátiles se tiñeron de rojo. En Estados Unidos, el Nasdaq y el Russell 200 lideraron las caídas, mientras que en Asia, Japón encabezó las pérdidas. ¿Qué sucedió en Japón? La dramática caída del índice Nikkei 225, que se desplomó un 13,2%, marcó su peor sesión desde el desastre nuclear de Fukushima en 2011. Esta caída fue desencadenada por la decisión del Banco de Japón (BOJ) de aumentar las tasas de interés. La medida, diseñada para fortalecer el yen, ha creado un ciclo de retroalimentación que culminó en un colapso de los activos financieros. Empresas emblemáticas como Nintendo vieron cómo sus acciones se desplomaban, y los megabancos japoneses, incluyendo Mizuho y MUFG, experimentaron caídas históricas, reflejando la magnitud dela incertidumbre y el pánico en el mercado. Fuente: xStation 5 Impacto en los Mercados Globales La caída del Nikkei tuvo un efecto dominó en otros mercados asiáticos y europeos. Índices como el FTSE 100 en el Reino Unido, el CAC 40 en Francia y el DAX en Alemania también sufrieron significativas pérdidas. En Corea del Sur, el índice KOSPI se desplomó, acumulando pérdidas del 10% desde su pico en julio. Estos movimientos reflejan el miedo generalizado entre los inversores sobre el impacto de las políticas monetarias restrictivas y la posibilidad de una recesión global. En Europa, la incertidumbre se amplificó por las preocupaciones sobre el crecimiento económico y las tensiones geopolíticas. Los inversores reaccionaron vendiendo acciones y buscando refugios seguros como los bonos gubernamentales, lo que aumentó aún más la volatilidad en los mercados. En Estados Unidos, los índices del Nasdaq y el S&P 500 cayeron +3%.Esto también ha afectado a sectores específicos como el tecnológico. Las acciones de Nvidia cayeron un 6% tras rumores de un posible retraso en su nueva GPU, mientras que AMD subió un 2%, mostrando cierta resistencia en medio de la volatilidad. Proveedores de equipos para chips como Applied Materials, Lam Research y KLA Corp. registraron movimientos modestos tras la noticia de que Intel recortaría su gasto de capital. El sector tecnológico, que ha sido un motor clave del crecimiento en los últimos años, ahora enfrenta un doble desafío: la posible recesión y las interrupciones en la cadena de suministro. Empresas líderes están revisando sus previsiones y ajustando sus estrategias para navegar en este entorno incierto. Cambios en el Mercado de Bonos La volatilidad también se ha extendido al mercado de bonos. La curva de rendimiento entre los bonos del Tesoro a 2 y 10 años se ha desinvertido por primera vez en más de dos años, lo que algunos analistas consideran un indicador de una posible recesión. La inversión inicial entre el bono del Tesoro a 2 años (US2Y) y el bono del Tesoro a 10 años (US10Y) comenzó el 5 de julio de 2022. Sin embargo, el lunes por la mañana, esta curva volvió a la normalidad por primera vez en 25 meses. El rendimiento del bono a 2 años cayó 13 puntos básicos hasta el 3,75%, mientras que el bono a 10 años cayó 10 puntos básicos hasta el 3,69%. Este cambio en la estructura de la curva de rendimiento refleja las expectativas del mercado sobre futuras políticas monetarias y condiciones económicas. Los inversores suelen ver la desinversión de la curva de rendimiento como un predictor de recesión, ya que sugiere que las tasas de interés a corto plazo son más altas que las tasas a largo plazo, lo cual puede indicar una desaceleración económica inminente. Fuente: Gurufocus Reacciones del Mercado Estos eventos han provocado un aumento considerable en la volatilidad del mercado, con el índice VIX incrementándose en un 32.75% durante la sesión del lunes y alcanzando máximos no vistos desde 2020. Cuando observamos un aumento de la volatilidad, los mercados tienden a presentar una mayor presión bajista, lo que lleva a los inversores a buscar refugio en divisas o a cubrir sus posiciones en activos de riesgo. Fuente: xStation 5 Cobertura Las coberturas en los mercados financieros son estrategias que utilizan los inversores para protegerse contra posibles pérdidas debido a movimientos adversos en los precios de sus inversiones. Básicamente, es como un seguro que compras para reducir el riesgo. Por ejemplo, si tienes acciones y te preocupa que bajen de valor, puedes usar derivados para cubrir esa posible pérdida. Así, aunque el valor de tus acciones disminuya, las ganancias de las coberturas pueden compensar parte o toda esa pérdida, ayudándote a mantener tus inversiones más seguras ante eventos de volatilidad. Estrategia de Cobertura de Divisas para Inversores Expuestos al Dólar Objetivo: Proteger el capital de los inversores frente a posibles eventos que puedan devaluar el dólar en relación con la moneda local. Estrategia con un ejemplo USD/CLP: Imaginemos a un inversor chileno que tiene una inversión significativa en dólares estadounidenses (USD) y desea protegerse contra la posible depreciación del USD frente al peso chileno (CLP). Una estrategia viable sería utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para cubrir el tipo de cambio. Ejemplo de apreciación del dólar: Situación: El dólar se aprecia frente al peso chileno.

Acción: El inversor compra un CFD del par USD/CLP. Si el dólar efectivamente se aprecia, el valor del CFD también aumentará, compensando la pérdida de valor en términos de pesos chilenos. Ejemplo de depreciación del dólar: Situación: El dólar se deprecia frente al peso chileno.

Acción: El inversor vende un CFD del par USD/CLP. Si el dólar se deprecia, el valor del CFD disminuirá, generando una ganancia que compensará la pérdida de valor en términos de pesos chilenos. Estrategia de Cobertura para Activos de Riesgo Objetivo: Proteger las inversiones en activos de riesgo, como acciones tecnológicas, frente a la volatilidad del mercado. Estrategia con un ejemplo teórico utilizando CFD: Un inversor con una exposición significativa a acciones tecnológicas puede usar CFD del índice VIX para cubrirse contra la volatilidad del mercado. Ejemplo con CFD del VIX: Situación: El inversor posee acciones tecnológicas y espera un aumento en la volatilidad del mercado.

Acción: El inversor compra CFD del índice VIX. Si la volatilidad del mercado aumenta, el valor del CFD del VIX también aumentará, compensando las posibles pérdidas en las acciones tecnológicas debido a la mayor volatilidad. Estrategia de Cobertura con Índice US100 Objetivo: Proteger las inversiones en el índice NASDAQ 100 (US100) frente a movimientos bajistas en el mercado. Estrategia con venta corta: Un inversor que tenga una posición larga en acciones del NASDAQ 100 y prevea una corrección en el mercado puede utilizar una venta corta del índice US100 para cubrirse. Ejemplo de venta corta del US100: Situación: El inversor posee acciones del NASDAQ 100 y espera una corrección en el mercado.

Acción: El inversor abre una posición corta en el índice US100 mediante CFD. Si el mercado efectivamente cae, la posición corta generará ganancias que compensarán las pérdidas en las acciones del NASDAQ 100. Estas estrategias permiten a los inversores mitigar riesgos y proteger su capital en escenarios de alta volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros.

