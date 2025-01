Avance de los resultados del 4T2024 de Tesla (TSLA): avances en inteligencia artificial y desafíos de producción en el punto de mira

Mientras Tesla se prepara para informar sus resultados del cuarto trimestre después del cierre del mercado el miércoles 29 de enero de 2024, los inversores están muy concentrados en las prioridades estratégicas de la empresa en medio de una dinámica de mercado cambiante. Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos han mostrado un rendimiento notable durante el año pasado, subiendo aproximadamente un 120% a pesar de la volatilidad reciente, y las acciones cayeron casi un 7% en las últimas seis sesiones de negociación. El movimiento implícito del mercado en un día basado en promedios históricos es del 8,49%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estimaciones de beneficios Para el cuarto trimestre, los analistas esperan que Tesla informe: Ingresos de $27,21 mil millones, lo que representa un aumento interanual del 8,1%

Beneficios ajustados por acción de $0,75, en comparación con $0,71 en el año anterior

Ingresos operativos de $2,68 mil millones, frente a los $2,1 mil millones interanuales

Flujo de efectivo libre de $1,75 mil millones

Margen bruto del 18,9%

Gasto de capital de $2,72 mil millones Beneficios vs. estimaciones. Fuente: Bloomberg Progreso de la IA y la conducción autónoma Los recientes desarrollos en las capacidades de conducción autónoma de Tesla han cobrado protagonismo, con el anuncio de la compañía de un avance en la navegación autónoma desde la fábrica hasta el muelle de carga. Elon Musk, el director ejecutivo, ha hecho predicciones audaces sobre la tecnología de conducción autónoma total (FSD, por sus siglas en inglés) de la empresa, sugiriendo que superará la seguridad de la conducción humana en el segundo trimestre de 2025. La importante inversión de la empresa en infraestructura informática de IA, incluido el centro de datos "Cortex" en Austin, Texas, la posiciona de manera única en el espacio de la conducción autónoma. El enfoque en el desarrollo de FSD llega en un momento crucial, ya que la NHTSA abrió recientemente una investigación sobre aproximadamente 2,6 millones de vehículos Tesla equipados con la tecnología. Los inversores estarán particularmente interesados ​​en la respuesta de la administración a estos desafíos regulatorios y cualquier actualización sobre el lanzamiento del servicio de robotaxi planificado para fines de 2025. La amplia inversión de la empresa en computación de IA, incluidas compras sustanciales de GPU Nvidia H100, subraya su compromiso con el avance de las capacidades de conducción autónoma. Producción y nuevos modelos En el cuarto trimestre, Tesla entregó aproximadamente 496.000 vehículos, frente a los 485.000 del cuarto trimestre de 2023. Un punto clave para los inversores será el cronograma de lanzamiento del "Model 2" de menor precio, previsto para principios de 2025, que podría ser crucial para lograr el crecimiento de entregas del 20-30% proyectado por la compañía en 2025. También se seguirá de cerca el desempeño del recientemente renovado Model Y en los mercados de EE. UU. y China, junto con las actualizaciones sobre la producción de Cybertruck en medio de informes de suspensiones de trabajadores en las instalaciones de Giga Austin. El mercado está particularmente atento a este informe de ganancias dado el reciente anuncio de Tesla de su primera disminución anual de entregas en más de una década, con entregas en 2024 que alcanzarán los 1,79 millones de vehículos, ligeramente por debajo de los niveles de 2023. Estimaciones de vehículos vendidos frente a datos reales. Fuente: Bloomberg División de Energía El negocio de almacenamiento de energía de Tesla ha emergido como un punto brillante, con implementaciones en el cuarto trimestre que alcanzaron un récord de 11,0 gigavatios-hora, en comparación con los 3,2 gigavatios-hora del cuarto trimestre de 2023. Este notable crecimiento en el segmento de energía demuestra la exitosa diversificación de la compañía más allá de las ventas de automóviles y podría brindar un importante apoyo a los márgenes generales. Entorno político y regulatorio La relación de la compañía con la administración Trump ha surgido como un factor significativo para los inversores. Los posibles cambios en las regulaciones de conducción autónoma, el futuro del crédito fiscal federal de $7,500 para vehículos eléctricos y los posibles ajustes de tarifas podrían afectar materialmente el modelo de negocios de Tesla. Algunos analistas, incluido Dan Ives de Wedbush, sugieren que las iniciativas autónomas y de inteligencia artificial de Tesla podrían beneficiarse de una aprobación regulatoria acelerada bajo una administración Trump, aunque otros advierten que las regulaciones estatales y locales pueden seguir siendo un obstáculo importante. Perspectivas del mercado y perspectivas de los analistas Wall Street sigue dividido sobre las perspectivas a corto plazo de Tesla. Morgan Stanley mantiene una calificación de sobreponderación con un precio objetivo de 430 dólares, citando el potencial de inteligencia artificial y las capacidades de fabricación de la empresa. Barclays mantiene una postura de ponderación igualitaria más cautelosa con un precio objetivo de 325 dólares, señalando las preocupaciones sobre la demanda y la competencia. La próxima conferencia telefónica sobre ganancias, programada para las 5:30 p. m., hora del Este de EE. UU., probablemente abordará áreas críticas que incluyen la eficiencia de fabricación, las iniciativas de reducción de costos y los planes de expansión internacional. Tesla (intervalo D1) Tesla cotiza actualmente cerca de la media móvil simple (SMA) de 50 días, que anteriormente ha actuado como soporte para los alcistas. Para recuperar el impulso alcista, el precio debería mantenerse por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 %, que recientemente ha servido como un punto de inflexión clave. Los bajistas intentarán romper por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 %, con un objetivo probable en el nivel de retroceso de Fibonacci del 50 %, que fue una zona de consolidación en noviembre. El RSI ha comenzado a mostrar divergencia bajista, mientras que el MACD también está señalando cautela en el futuro. Fuente: xStation

