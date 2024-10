Bacteria E-Coli en los restaurantes McDonald's; las acciones se deslizan casi un 6% 📉

Ayer, tras finalizar la sesi贸n en el Wall Street americano, la Administraci贸n de Alimentos y Medicamentos (CDC) inform贸 al p煤blico sobre la identificaci贸n de la bacteria e Coli en los restaurantes McDonald's (MCD.US). Lo m谩s probable es que estas bacterias estuvieran presentes en los s谩ndwiches McRoyal (McDonald's Quarter Pounder). La propia empresa afirma que el posible culpable fueron las cebollas cortadas en rodajas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Por el momento, los datos oficiales indican 49 casos de enfermedad, uno de los cuales result贸 mortal, y 10 personas fueron hospitalizadas. Fuente: Bloomberg Financial LP Comunicado oficial emitido por los CDC. Fuente: X v铆a Bloomberg Financial LP Las acciones de la cadena de restaurantes cayeron m谩s de un 10% en las operaciones tras el cierre de Wall Street antes de recortar p茅rdidas. Si contin煤a la ca铆da actual del 5,8%, las acciones de McDonald's podr铆an registrar su mayor ca铆da diaria desde marzo de 2020. McDonald's dijo que est谩 tomando medidas r谩pidas para controlar la epidemia. La compa帽铆a retir贸 el Quarter Pounder de los restaurantes en las 谩reas afectadas (Colorado, Kansas, Utah y Wyoming, as铆 como partes de Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo M茅xico y Oklahoma) y orden贸 a todos los locales restaurantes que retiraran de sus cadenas de suministro las tiras de cebolla que identificaron como probable culpable. Actualmente, la acci贸n ha bajado casi un 6% por delante de EE. UU. abierto, lo que hizo que la acci贸n cayera bruscamente desde los m谩ximos hist贸ricos recientes. Fuente: xStation

