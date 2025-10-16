Balanza comercial de la Eurozona 💶

- Sin desestacionalizar: 1.000 millones de euros (Previsto: 6.900 millones de euros, Anterior: 12.400 millones de euros, Revisión: 12.700 millones de euros).
- Ajustado estacionalmente: 6.100 millones de euros (Previsto: 4.300 millones de euros, Anterior: 5.400 millones de euros).
- Sin desestacionalizar: 1.000 millones de euros (Previsto: 6.900 millones de euros, Anterior: 12.400 millones de euros, Revisión: 12.700 millones de euros).
- Ajustado estacionalmente: 6.100 millones de euros (Previsto: 4.300 millones de euros, Anterior: 5.400 millones de euros).
Cifras del informe
- Sin desestacionalizar: 1.000 millones de euros (Previsto: 6.900 millones de euros, Anterior: 12.400 millones de euros, Revisión: 12.700 millones de euros).
- Ajustado estacionalmente: 6.100 millones de euros (Previsto: 4.300 millones de euros, Anterior: 5.400 millones de euros).
Entre junio y agosto de 2025, las exportaciones de la zona euro a países no pertenecientes a la UE disminuyeron un 5,8%, mientras que las importaciones lo hicieron un 0,6%. El comercio intracomunitario aumentó un 1,1%. Durante el mismo período, las exportaciones de la UE a países no pertenecientes a la UE disminuyeron un 6,8%, mientras que las importaciones se redujeron un 1,2%. El comercio intracomunitario aumentó un 1,3%.
Los comentarios de Trump impulsan a Wall Street 📈 mientras los metales preciosos registran caídas.
Declaraciones de Musalem, de la Fed, sobre la economía estadounidense y los aranceles 🗽
Error técnico en tarifas eléctricas reduce expectativas de inflación en Chile y agita el debate económico
🔒CIERRE SEMANAL DE LOS MERCADOS (17.10.2025)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "