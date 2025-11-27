CDS de SoftBank se disparan mientras Rakuten mejora su perfil crediticio

-
Los CDS de SoftBank suben hasta 302 puntos básicos, su nivel más alto desde abril, reflejando mayor cautela por parte de los inversionistas.
La ampliación de spreads coincide con la continua emisión de bonos y las crecientes preocupaciones por el endeudamiento ligado a proyectos e inversiones en IA.
Rakuten, en contraste, reduce sus diferenciales a cerca de 200 puntos básicos, apoyado por una estrategia de desapalancamiento y el fortalecimiento de su negocio financiero.
SoftBank: un repunte de riesgo impulsado por deuda e incertidumbre en IA
Los swaps de incumplimiento crediticio de SoftBank Group Corp. subieron al nivel más alto desde abril, alcanzando los 302 puntos básicos. El avance se produjo desde los aproximadamente 280 puntos básicos registrados el día anterior, mostrando un salto diario significativo.
Este deterioro en la percepción de riesgo se da en un contexto en el que los inversionistas observan con creciente preocupación el crecimiento impulsado por deuda del conglomerado tecnológico, así como la concentración de inversiones en proyectos relacionados con inteligencia artificial.
De acuerdo con Taketoshi Tsuchiya, director ejecutivo de Fujiwara Capital Co., el movimiento al alza en los CDS puede reflejar factores como “la caída de las acciones relacionadas con IA, la continua emisión de bonos de la compañía y las preocupaciones sobre su inversión concentrada en OpenAI”.
La empresa ha acelerado la venta de activos para financiar proyectos que incluyen centros de datos Stargate junto a OpenAI y Oracle Corp., así como instalaciones de fabricación de robots en Estados Unidos. Este esfuerzo exige capital constante, lo que ha llevado a SoftBank a intensificar su campaña de recaudación de fondos.
El miércoles, la compañía fijó las condiciones para emitir 500 000 millones de yenes en bonos minoristas con un cupón del 3,98 %, parte de cuyos recursos se destinarán al pago de un préstamo puente vinculado a su inversión en OpenAI.
Los spreads de sus bonos en dólares y euros, emitidos en julio, también se ampliaron en línea con la mayor cautela del mercado.
Rakuten: recuperación gradual gracias a la reducción de deuda
Mientras SoftBank enfrenta mayores presiones crediticias, Rakuten Group Inc. muestra señales de estabilización. Sus CDS a cinco años han retrocedido a cerca de 200 puntos básicos, tras haber alcanzado un máximo de alrededor de 250 puntos básicos en agosto.
Este desempeño refleja la estrategia de desapalancamiento de la compañía, orientada a fortalecer su posición financiera. El mercado ha respondido positivamente a la reducción de carga de deuda, así como al mejor desempeño de sus negocios financieros.
Según Tsuchiya, la capacidad de Rakuten para “emitir bonos subordinados a nivel nacional” y el buen rendimiento de su división financiera han entregado mayor “tranquilidad” a los inversionistas.
Divergencia crediticia: dos estrategias, dos trayectorias
La diferencia entre ambas compañías se ha ampliado notablemente:
-
SoftBank continúa elevando su endeudamiento para financiar expansivos proyectos tecnológicos, lo que incrementa su riesgo percibido.
-
Rakuten, por el contrario, avanza en consolidar un perfil crediticio más sólido, con señales claras de recuperación.
El mercado crediticio japonés muestra así una divergencia marcada que, de mantenerse, podría definir el tono de ambas empresas en los próximos meses.
El ensanchamiento de los CDS de SoftBank y la mejora en los de Rakuten pueden generar un impacto mixto sobre el Nikkei, dado el peso y la sensibilidad de ambas compañías dentro del mercado japonés.
Por un lado, el aumento del riesgo percibido en SoftBank —reflejado en CDS más altos, spreads más amplios y una estrategia de financiamiento cada vez más exigente— tiende a ejercer presión bajista en el índice. SoftBank es una firma de gran tamaño e influencia, por lo que cualquier señal de deterioro crediticio suele interpretarse como un aumento del riesgo corporativo en el sector tecnológico japonés.
En contraste, la mejoría en el perfil crediticio de Rakuten, con CDS a la baja y señales de desapalancamiento, podría actuar como un contrapeso positivo, aunque su impacto es menor debido a su menor peso relativo frente a SoftBank.
