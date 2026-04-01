Banco Central de Chile abre la puerta a subir tasas en medio de un nuevo shock inflacionario global

Las minutas de la última reunión del Banco Central de Chile dejaron algo más que una discusión técnica y expusieron un cambio de régimen en la forma en que la autoridad está evaluando el escenario macroeconómico. Aunque la Tasa de Política Monetaria se mantuvo en 4,5%, el hecho de que parte del Consejo haya planteado explícitamente una subida de 25 puntos base marca un quiebre respecto al discurso dominante de los últimos trimestres, donde el foco estaba puesto en consolidar la convergencia inflacionaria y eventualmente estabilizar las tasas.



Lo relevante el cambio en la función de reacción del Banco Central. La política monetaria deja de operar bajo un escenario base relativamente claro, inflación convergiendo a 3% y actividad estabilizándose, y pasa a incorporar con mayor peso escenarios de riesgo. En ese contexto, el solo hecho de discutir un alza de tasas implica que el balance de riesgos ya está inclinado hacia presiones inflacionarias más persistentes de lo previsto.

El verdadero detonante

Detrás de este cambio de tono hay un factor estructural del impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios de la energía. El propio Banco Central ha advertido que el conflicto ha elevado de forma significativa los precios internacionales de los combustibles, con el petróleo acercándose a niveles críticos y generando efectos inflacionarios a escala global.

A diferencia de economías con producción energética propia, el país es altamente dependiente de la importación de combustibles, lo que convierte cualquier alza del petróleo en un shock directo sobre la inflación doméstica. No hay amortiguador natural en el aumento de costos externos se transmite casi íntegramente a la economía local.



El Banco Central ya internalizó este escenario en su último Informe de Política Monetaria, donde proyecta que la inflación volverá a niveles cercanos al 4% anual en el corto plazo, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía. La inflación en Chile está repuntando por un shock de oferta externo y ese tipo de inflación es más difícil de controlar, porque la política monetaria tiene capacidad limitada para incidir sobre sus causas.

El “bencinazo”

El componente global se amplificó con un factor interno decisivo donde el fuerte aumento en los precios de los combustibles a nivel local, uno de los mayores en décadas. Este ajuste, que implicó alzas cercanas a $370 por litro en gasolinas y $580 en diésel, responde tanto al encarecimiento internacional como a cambios en el mecanismo de estabilización de precios, lo que trasladó de forma más directa el shock al consumidor.

El alza de combustibles impacta el costo de movilización y se filtra rápidamente a toda la estructura de precios, desde el transporte de bienes hasta los costos de producción en sectores clave como minería, industria y comercio. Lo que enfrenta el Banco Central es un proceso de traspaso inflacionario casi inmediato, donde el shock energético se convierte en inflación generalizada en cuestión de semanas. Este tipo de dinámica aumenta el riesgo de efectos de segunda ronda, especialmente si comienza a afectar expectativas o negociaciones salariales.

Inflación

Las minutas dejan entrever una preocupación creciente por la persistencia del fenómeno, particularmente en un contexto donde los problemas logísticos derivados del conflicto podrían extender el impacto más allá del shock inicial.

La actual crisis energética está generando un patrón que ya se observó en episodios anteriores. Vemos un aumento en los precios de la energía que termina propagándose a múltiples sectores, erosionando el poder adquisitivo y complicando la tarea de los bancos centrales. El problema es que, a diferencia de shocks transitorios, un escenario de inflación persistente obliga a la política monetaria a reaccionar de forma más agresiva, incluso a costa de la actividad económica y es precisamente ese riesgo el que comienza a aparecer en la discusión interna del Consejo.

Actividad económica

El Banco Central ya reconoció que el escenario macroeconómico se ha deteriorado de forma relevante, recortando su proyección de crecimiento para 2026 a un rango entre 1,5% y 2,5%, en un contexto marcado por menor dinamismo externo, ajuste fiscal y debilidad en la minería.



Subir tasas en un contexto de desaceleración puede profundizar la debilidad económica, afectando consumo, inversión y crédito. Sin embargo, no hacerlo podría permitir que la inflación se consolide por encima de la meta por más tiempo. Lo que enfrenta el Banco Central es, en esencia, un dilema clásico, pero en una versión más compleja donde exista la inflación impulsada por oferta en un contexto de crecimiento débil. Un escenario donde la efectividad de las herramientas tradicionales es limitada y donde el riesgo de error de política aumenta.

Análisis técnico

ECH.US (M15)

Fuente; xStation