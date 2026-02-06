Banxico pausa recortes de tasas y ajusta horizonte inflacionario en 2026

El ciclo de recortes no ha terminado , pero dependerá de una desinflación más convincente y de choques fiscales y comerciales acotados.

Banxico pausó los recortes y mantuvo la tasa en 7%, en una decisión ampliamente anticipada por el mercado.

La primera decisión de política monetaria de 2026 confirmó un giro táctico del Banco de México (Banxico) hacia una mayor cautela. La autoridad monetaria optó por mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en 7%, interrumpiendo temporalmente el ciclo de flexibilización iniciado en marzo de 2024, cuando la tasa se ubicaba en 11.25%.

Pausa ampliamente anticipada

La decisión fue unánime entre los cinco miembros de la Junta de Gobierno y estuvo en línea con las expectativas del mercado. Según la encuesta de Bloomberg entre 27 economistas, la pausa estaba completamente descontada.

Fuente: Tradingeconomics

Este alto en los recortes ya había sido proyectado por Banxico en el documento Programa monetario 2026, donde el banco central anticipó que probablemente interrumpiría los ajustes en febrero para evaluar nuevos choques de precios y, posteriormente, retomar el ciclo de recortes a un ritmo más gradual.

Inflación subyacente aún fuera del rango objetivo

El principal factor detrás de la decisión sigue siendo la inflación subyacente, que permanece por encima del límite superior del rango de tolerancia del banco central.

Inflación general anual: 3.77% en la primera quincena de enero, desde 3.66% a fines de diciembre.



Inflación subyacente anual: 4.47%, acelerándose desde 4.31%, aunque ligeramente por debajo de la mediana estimada (4.52%).



El objetivo de Banxico es 3% ±1 punto porcentual. Si bien la inflación general se mantiene dentro del rango, la subyacente continúa mostrando presiones persistentes, lo que limita el margen para profundizar los recortes.

En este contexto, la Junta de Gobierno adelantó el plazo de convergencia de la inflación a la meta al segundo trimestre del próximo año, desde el tercer trimestre de 2026 previamente estimado.

El repunte reciente responde en buena medida a la llamada “cuesta de enero”, con aumentos en refrescos, bebidas azucaradas y cigarros, derivados de ajustes impositivos incluidos en la Miscelánea Fiscal 2026.

Impuestos y aranceles

Banxico subrayó que la conducción de la política monetaria será más cautelosa mientras se evalúan los efectos en precios de dos factores clave:

Nuevos impuestos a bebidas azucaradas, refrescos y cigarros.



Aranceles de entre 5% y 50% a 1.463 fracciones arancelarias provenientes de países sin acuerdos comerciales, principalmente de China , que abarcan productos como vehículos, textiles, electrodomésticos y juguetes.



Aunque la Junta considera que estos gravámenes tendrían un impacto inflacionario limitado, reconoció que los riesgos para la trayectoria de la inflación continúan sesgados al alza, si bien ahora se encuentran “más cerca del equilibrio”.

Crecimiento débil como contrapeso

El ciclo previo de recortes fue justificado por Banxico en la debilidad de la actividad económica. La economía mexicana creció apenas 0.5% el año pasado, afectada por la incertidumbre comercial, los aranceles punitivos de Estados Unidos y la baja inversión.

De cara a 2026, el banco central anticipa que:

La inversión se mantendrá débil al menos hasta el segundo semestre .



El crecimiento económico será mayor que en 2025, apoyado en una continua fortaleza de las exportaciones .



Este delicado balance entre una inflación resistente y una actividad económica frágil explica que la pausa sea táctica, más que un cambio estructural en la postura de política monetaria.

Lectura final

La decisión de Banxico confirma un cambio hacia mayor cautela, priorizando la evaluación de los choques fiscales y comerciales antes de profundizar el relajamiento monetario. El mensaje es claro, el ciclo de recortes no ha terminado, pero su continuidad dependerá de una desinflación más convincente, especialmente en la inflación subyacente, y de que los nuevos impuestos y aranceles no generen efectos de segundo orden.

El par USDMXN se aprecia alrededor de 0.86% a las 9:30 (GMT -3), el día posterior a la decisión de tasas de Banxico.

Fuente: xStation5

