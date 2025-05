Banxico recorta tasa a 8.50% y prevé continuidad gradual del ciclo de relajación

El Banco de México redujo su tasa de interés interbancaria en 50 puntos base, llevándola de 9.00% a 8.50%, una decisión en línea con las expectativas del mercado y efectiva a partir del 16 de mayo. El recorte fue aprobado por unanimidad por la Junta de Gobierno, que señaló que la evolución reciente de la inflación y la debilidad económica permiten continuar ajustando la postura monetaria de forma prudente. Panorama económico y razones del recorte La decisión se da en un contexto de menor dinamismo económico y una inflación que muestra señales consistentes de desaceleración: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La inflación general y subyacente se ubicaron en 3.93% en abril , con esta última registrando ocho meses consecutivos por debajo del 4%.

La actividad económica nacional creció apenas 0.2% en el primer trimestre , tras una contracción en el trimestre previo.

Las tasas de interés de los valores gubernamentales disminuyeron , especialmente en los tramos de corto y mediano plazo, lo que refuerza las condiciones financieras para un ciclo de relajación.

A nivel internacional, la Reserva Federal mantuvo su tasa sin cambios, mientras las presiones inflacionarias en economías avanzadas comienzan a moderarse. Riesgos globales y enfoque de política Banxico advirtió que, pese a los avances, el entorno global sigue marcado por una elevada incertidumbre. Entre los principales riesgos que podrían afectar la trayectoria de la inflación destacan: Posibles disrupciones por conflictos geopolíticos o medidas comerciales

Depreciación del tipo de cambio

Presiones sobre los precios de mercancías y servicios

Factores climáticos que puedan impactar la oferta En contraste, también existen factores que podrían contribuir a una menor inflación, como una actividad económica más débil de lo previsto o un traspaso limitado de los choques de costos al consumidor final. Perspectiva de política monetaria El banco central señaló que el proceso de desinflación sigue su curso y se espera que la inflación converja al objetivo del 3% hacia el tercer trimestre de 2026. Aun así, el balance de riesgos permanece sesgado al alza, aunque ha mejorado en comparación con decisiones anteriores. La Junta dejó claro que la trayectoria futura de la tasa dependerá de la evolución de los datos y que el ciclo de recortes podría continuar, siempre que las condiciones lo permitan. El objetivo, reiteró, es garantizar que la tasa de referencia sea coherente con el camino requerido para alcanzar de forma sostenida la meta inflacionaria. Reacción del mercado El peso mexicano se debilitó 0.1% frente al dólar tras el anuncio, alcanzando un tipo de cambio de 19.50, su nivel intradía más alto. Sin embargo, la reacción fue moderada, ya que el recorte estaba ampliamente anticipado por los participantes del mercado. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "