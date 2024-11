Barkin destacó el enfoque dependiente de los datos de la Fed; el dólar extiende los beneficios en un 0,50% 💵

Acabamos de recibir detalles de las declaraciones realizadas por dos representantes de la Fed: Thomas Barkin de la Fed de Richmond y el gobernador Christopher Waller. M谩s tarde hoy, Kashkari de Minneapolis y Harker de Filadelfia tambi茅n dar谩n entrevistas. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, enfatiz贸 la disposici贸n de la Fed para ajustar la pol铆tica en funci贸n de las se帽ales econ贸micas, destacando el reciente recorte de la tasa de inter茅s al 4,50%-4,75% y centr谩ndose en los riesgos potenciales para la inflaci贸n o el empleo. Mientras tanto, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, no hizo comentarios sobre la pol铆tica monetaria de la Fed o la econom铆a estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Thomas Barkin (presidente de la Fed de Richmond): La Fed est谩 lista para adaptar la pol铆tica en funci贸n de las se帽ales econ贸micas, ya que la inflaci贸n se acerca al 2% y el mercado laboral sigue siendo resistente.

El reciente recorte de la tasa al 4,50%-4,75% marca un paso hacia una pol铆tica menos restrictiva.

La respuesta futura de la Fed depender谩 del sentimiento empresarial, la demanda de los consumidores y las condiciones econ贸micas generales.

脕reas de enfoque: posibles riesgos de inflaci贸n o ca铆das del empleo.

El mercado estima una probabilidad del 65% de un recorte de tasas en diciembre. Christopher Waller (gobernador de la Fed) - sin comentarios sobre econom铆a y pol铆tica monetaria: Abog贸 por la innovaci贸n liderada por el sector privado en los sistemas de pago, minimizando la intervenci贸n del gobierno.

La Fed apoya la innovaci贸n del sector privado a trav茅s de infraestructura operativa como el sistema FedNow.

Enfatiz贸 que la intervenci贸n del gobierno en los pagos deber铆a abordar ineficiencias claras del mercado.

Expres贸 escepticismo sobre la necesidad de un d贸lar digital de la Fed (CBDC), citando la falta de justificaci贸n convincente. USDIDX (D1) El 铆ndice del d贸lar contin煤a con el llamado Trump Trade de hoy que comenz贸 incluso antes de las elecciones. El 铆ndice del d贸lar gana un 0,50% para alcanzar los 105,9000 puntos, su nivel m谩s alto desde abril de este a帽o. Vale la pena se帽alar que, en ese momento, las tasas de inter茅s eran 75 puntos b谩sicos m谩s altas que ahora, y la Fed todav铆a est谩 en medio de un ciclo de flexibilizaci贸n monetaria. Como es evidente, la importante victoria del Partido Republicano en las elecciones estadounidenses ha tenido un impacto sustancial en el mercado Forex, aunque te贸ricamente el cambio de poder no se producir谩 hasta enero del a帽o siguiente y hasta el momento no se han tomado medidas concretas. Desde una perspectiva de an谩lisis t茅cnico, el d贸lar 铆ndice se est谩 acercando al importante nivel de los 106 puntos, que durante los dos 煤ltimos a帽os de consolidaci贸n solo se ha probado brevemente. 聽 Fuente: xStation 5

