El dólar se está fortaleciendo debido a la amenaza de Trump

El presidente estadounidense ha declarado que los países que apoyan la política de la alianza BRICS, contraria a los intereses estadounidenses, estarán sujetos a un arancel adicional incondicional del 10%. Trump ha anunciado que las cartas sobre aranceles y/o acuerdos se entregarán el 7 de julio a las 12:00 p.m.

Además, funcionarios de la administración Trump han confirmado la extensión de las negociaciones sobre aranceles. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que, de no llegarse a un acuerdo, los aranceles volverán a los niveles del 2 de abril el 1 de agosto. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otras noticias Los precios del petróleo cayeron poco más del 1,4% durante la apertura del Globex el domingo por la noche, hora de EE. UU., pero la magnitud de estas caídas se ha reducido ahora al 0,3%. La OPEP+ aumentará la producción de petróleo más de lo previsto: +548.000 barriles por día (+411.000 esperados). El Instituto de Investigación Económica de Nueva Zelanda (NZIER) dirige un "consejo en la sombra" de analistas que recomendaron al Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) mantener sin cambios los tipos de interés esta semana ante los riesgos inflacionarios. A pesar de ello, el dólar neozelandés es actualmente una de las divisas con peor rendimiento. China está limitando las compras gubernamentales de equipos médicos a la Unión Europea como parte de las medidas de represalia por los aranceles. El yen japonés también está perdiendo terreno. En mayo, los salarios reales cayeron un 2,9 % interanual, la mayor caída en casi dos años y la quinta caída mensual consecutiva de los salarios ajustados a la inflación. Estos datos limitan actualmente el margen del Banco de Japón para subir los tipos de interés. El aumento de los índices bursátiles tras la noticia de la extensión de las negociaciones comerciales está presionando a la baja los precios de los metales preciosos. El oro ha bajado un 0,8 % y la plata un 1 %.

