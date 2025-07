La producción industrial alemana registró en el último periodo un sorpresivo repunte, superando ampliamente las previsiones del mercado. Impulsada por la sólida recuperación de los sectores automotriz, energético y farmacéutico, la actividad industrial aumentó un 1% interanual, marcando así su primera expansión en dos años. Este avance contrasta con el pronóstico de una caída del 0,3% y la lectura previa de -2,02%. Además, la producción intermedia real mostró una mejora aún mayor, con un crecimiento del 1,2% frente al esperado -0,2%, lo que refuerza las señales de un cambio de tendencia en la economía manufacturera del país PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ALEMANA INTERANUAL (S/A) REAL: 1% (PRONÓSTICO: -0,3%, ANTERIOR: -2,02%)

