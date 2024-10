Bayer cae un 7% mientras un tribunal de Washington revisa otro caso que alega productos de Monsanto

Las acciones del gigante farmacéutico y químico alemán Bayer AG (BAYN.DE) cayeron hoy a su nivel más bajo desde marzo, ya que un tribunal del estado de Washington revisará un caso que alega productos químicos potencialmente tóxicos de la unidad Monsanto, Bayer (adquisición completada en 2018). En dicho caso, tres profesores afirman que un producto de Monsanto causó lesiones cerebrales. El tribunal rechazó una solicitud para una revisión "rápida" de este caso. Según el informe de Bloomberg Intelligence, la exposición de Bayer al litigio Roundup (otro producto de Monsanto) podría superar la reserva de casi 16 mil millones de dólares de Bayer en alrededor del 5%. La empresa alemana tiene más de 57.000 casos sin resolver relacionados con Roundup; todavía afirma que Roundup es totalmente seguro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Bayer AG (BAYN.DE, intervalo D1) Como podemos ver a continuación, las acciones de Bayer no lograron superar la resistencia de la EMA200 (línea roja) y ahora están retrocediendo a niveles no vistos desde mediados de septiembre. Fuente: xStation5

