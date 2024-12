Berkshire Hathaway adquiere más acciones de Occidental Petroleum

Berkshire Hathaway (BRKA.US) liderada por Warren Buffet ha decidido aumentar su participación en Occidental Petroleum (OXY.US) hasta un total del 4,58% del valor de la cartera total de BRKA. La compañía ha comunicado una serie de compras de 8.896.890 acciones de la compañía, por valor de 409 millones de dólares. Las acciones de Occidental están subiendo casi un 5% hoy. Las últimas transacciones comunicadas por Berkshire Hathaway. Al mismo tiempo, el holding ha aumentado su participación en VeriSign (VRSN.US) y Sirius XM (SIRI.US). Fuente: hedgefollow Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de la compañía están subiendo un 5% hoy, no obstante siguen manteniendo una fuerte tendencia bajista desde un punto de vista técnico. Fuente: xStation

