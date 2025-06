Bessent y Lutnick se mantienen optimistas sobre la economía de EE. UU. y las negociaciones comerciales 📄🔎

Secretario del Tesoro, Scott Bessent Declar贸 que las empresas extranjeras que rechazan el impuesto propuesto por la Casa Blanca, conocido como Secci贸n 899 , deber铆an presionar a sus propios gobiernos, calificando la indignaci贸n como 鈥渄esinformaci贸n鈥.

Present贸 el proyecto de reducci贸n fiscal como una medida pro-inversi贸n , no punitiva, y asegur贸 que el crecimiento econ贸mico no ser谩 inflacionario .

Advirti贸 que el plazo del techo de deuda sigue movi茅ndose y urgi贸 al Congreso a actuar con anticipaci贸n.

Pronostic贸 un d茅ficit de entre 6,5 % y 6,7 % del PIB para el a帽o fiscal 2025, culpando al 鈥 presupuesto inflado de Biden 鈥.

Sobre China: dio la bienvenida a la continuaci贸n de las negociaciones de Ginebra en Londres, pero enfatiz贸 que Pek铆n no puede regresar al statu quo previo a la guerra comercial. Bessent intent贸 tranquilizar tanto al Congreso como a los mercados: el proyecto de ley fiscal est谩 dise帽ado para estimular la inversi贸n de capital sin generar inflaci贸n, los d茅ficits ser谩n manejables si el crecimiento se materializa, y los inversores no deben reaccionar de forma exagerada a la volatilidad diaria del mercado de bonos. En cuanto al comercio, fue categ贸rico: China solo obtendr谩 alivio arancelario si demuestra ser confiable. Secretario de Comercio, Howard Lutnick Anunci贸 un marco bilateral con China para acelerar la aprobaci贸n de solicitudes estadounidenses relacionadas con tierras raras .

Confirm贸 que los aranceles del 55 % sobre productos chinos se mantendr谩n , y cualquier modificaci贸n depender谩 de la aprobaci贸n de Trump y Xi .

Asegur贸 que no habr谩 flexibilizaci贸n de los controles a la exportaci贸n de chips avanzados de IA .

Indic贸 que el acuerdo sobre U.S. Steel se concretar谩 鈥 en el corto plazo 鈥.

Inform贸 que los acuerdos comerciales con socios de EE. UU. ahora se firmar谩n en promedio una vez por semana , aunque admiti贸 que un acuerdo con Europa a煤n est谩 lejos.

Se帽al贸 que China se neg贸 a detener la producci贸n de fentanilo. Lutnick traz贸 un escenario optimista pero cauteloso: un avance en el tema de los imanes es realista, m谩s acuerdos menores est谩n en camino, pero la posici贸n firme de EE. UU. en materia de aranceles y exportaciones de tecnolog铆a avanzada no cambiar谩. El 茅xito de las negociaciones depender谩 ahora de las decisiones de los responsables pol铆ticos de los pa铆ses socios. La nueva serie de firmas de acuerdos podr铆a comenzar tan pronto como la pr贸xima semana. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil USDIDX Hoy predomina el optimismo en Wall Street tras el acuerdo preliminar con China y los datos de inflaci贸n de mayo m谩s d茅biles de lo esperado. En consecuencia, el d贸lar estadounidense es una de las divisas m谩s d茅biles del G10. El 铆ndice del d贸lar (USDIDX) cae un 0,50 % en la jornada. 聽 _____ 聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "