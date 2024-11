Bitcoin al borde de un cierre histórico: las opciones de ETF se lanzarán mañana

Bitcoin está a punto de vivir un momento histórico. Hoy, existe una gran probabilidad de que Bitcoin cierre en un nuevo máximo histórico, alrededor de $92,500. Si bien el mercado de criptomonedas opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un nuevo máximo de cierre diario sería un hito significativo en los gráficos. Además, mañana podría marcar un evento revolucionario en el mercado de criptomonedas con la introducción de las opciones de ETF de Bitcoin. ¿Qué significa esto? Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mayor interés institucional: las opciones de ETF son una herramienta que atraerá aún más inversores institucionales al mercado de criptomonedas. Tras la introducción de los ETF de Bitcoin al contado en los EE. UU. este año, que han sido algunos de los fondos de más rápido crecimiento, se espera que las opciones impulsen aún más la participación institucional.

Nuevas oportunidades de inversión: las opciones permitirán a los inversores emplear estrategias de inversión más sofisticadas, como cubrir sus posiciones o especular sobre los movimientos de precios de Bitcoin.

las opciones permitirán a los inversores emplear estrategias de inversión más sofisticadas, como cubrir sus posiciones o especular sobre los movimientos de precios de Bitcoin. Impacto potencial en el precio de Bitcoin: la introducción de opciones podría aumentar la volatilidad del precio de Bitcoin. Si bien el lanzamiento de los contratos de futuros hace unos años tuvo un impacto neto negativo, se espera que la introducción de las opciones ETF mejore el poder predictivo del mercado con respecto a los movimientos futuros de precios. ¿Puede seguir subiendo Bitcoin? No necesariamente. La introducción de opciones es solo uno de los muchos factores que influyen en el precio de Bitcoin. Otros factores como las regulaciones, los eventos geopolíticos y las condiciones macroeconómicas también pueden afectar significativamente al mercado de criptomonedas. Recientemente, se ha hablado mucho sobre la adopción de Bitcoin como reserva estratégica en los EE. UU., pero esto solo se aclarará el próximo año con el inicio de la nueva administración. Curiosamente, algunas previsiones sugieren que Bitcoin podría no detenerse en los $ 100,000, sino que incluso podría alcanzar los $ 200,000. El mercado de criptomonedas ha superado recientemente la marca de los $ 3 billones por primera vez desde 2021.

