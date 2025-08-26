Bitcoin cae a 110,000 dólares mientras la atención de los inversores se desplaza hacia Ethereum

El Bitcoin (BTC) pierde terreno este lunes, retrocediendo hasta los 110,000 dólares, presionado por la toma de ganancias y por entradas mucho más débiles en los ETF de Estados Unidos.
La caída refleja un enfriamiento del apetito por la principal criptomoneda, después de varias semanas en las que los productos cotizados respaldados por BTC habían registrado flujos positivos.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Ethereum gana protagonismo frente a Bitcoin
En contraste, los inversores están concentrando su atención en Ethereum (ETH), la segunda criptomoneda más grande del mercado.
Los volúmenes de negociación y la actividad en los ETF de Ethereum en EE. UU. son ahora mucho mayores que en Bitcoin, lo que evidencia un cambio en el foco de los inversionistas institucionales y minoristas.
Rotación hacia activos de mayor riesgo
Según analistas, este movimiento no implica necesariamente que el apetito por el riesgo en el mercado cripto haya desaparecido, sino que está ocurriendo una rotación hacia criptomonedas consideradas más arriesgadas.
El interés creciente en Ethereum y otros activos alternativos refleja una búsqueda de mayor rentabilidad potencial, incluso en un contexto de volatilidad elevada.
__
📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "