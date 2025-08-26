Leer más

Bitcoin cae a 110,000 dólares mientras la atención de los inversores se desplaza hacia Ethereum

10:57 26 de agosto de 2025

El Bitcoin (BTC) pierde terreno este lunes, retrocediendo hasta los 110,000 dólares, presionado por la toma de ganancias y por entradas mucho más débiles en los ETF de Estados Unidos.

La caída refleja un enfriamiento del apetito por la principal criptomoneda, después de varias semanas en las que los productos cotizados respaldados por BTC habían registrado flujos positivos.

Grafico de precios del bitcoin
 

Ethereum gana protagonismo frente a Bitcoin

En contraste, los inversores están concentrando su atención en Ethereum (ETH), la segunda criptomoneda más grande del mercado.

Los volúmenes de negociación y la actividad en los ETF de Ethereum en EE. UU. son ahora mucho mayores que en Bitcoin, lo que evidencia un cambio en el foco de los inversionistas institucionales y minoristas.

Rotación hacia activos de mayor riesgo

Según analistas, este movimiento no implica necesariamente que el apetito por el riesgo en el mercado cripto haya desaparecido, sino que está ocurriendo una rotación hacia criptomonedas consideradas más arriesgadas.

El interés creciente en Ethereum y otros activos alternativos refleja una búsqueda de mayor rentabilidad potencial, incluso en un contexto de volatilidad elevada.

Grafico de precios de Ethereum
 

 

__
 

