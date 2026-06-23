Bitcoin cae a mínimos de casi dos semanas mientras el selloff tecnológico arrastra a las criptomonedas

El bitcoin cayó 2,3% hasta la zona de US$62,528, su nivel más bajo desde el 11 de junio, en la jornada con más presión vendedora en tres semanas para el criptomercado. La ola vendedora de hoy nació en el Nasdaq y en Seúl, y esa secuencia tiene implicancias sobre la naturaleza del movimiento, porque cuando el bitcoin cede porque los activos de riesgo en general se retraen, el precio está respondiendo a un catalizador externo antes que a un deterioro propio del mercado de criptomonedas.

El selloff tecnológico y Corea del Sur como detonantes

La jornada del martes llegó precedida por dos eventos que generaron presión sobre todos los activos de riesgo. El KOSPI de Corea del Sur cayó cerca de 10% desde sus máximos históricos durante la sesión asiática, con SK Hynix y Samsung Electronics cediendo más de 10% cada una, el regulador financiero coreano había advertido la semana anterior sobre la volatilidad de los ETF apalancados sobre semiconductores, y esa advertencia desencadenó liquidaciones en un mercado que había triplicado su valor en el último año. La caída en Seúl amplificó la corrección que ya venía registrando el Nasdaq el lunes, cuando seis de las siete Magníficas operaron en terreno negativo ante dudas crecientes sobre el retorno del gasto masivo en inteligencia artificial.

Los ETF de BTC listados en EE.UU. acumulan US$2.400 millones en salidas durante junio según datos de Bloomberg. Strategy cae por quinta sesión consecutiva y acumula más del 20% de baja en la semana, presionada por la venta de 32 BTC a principios de mes para cubrir dividendos preferentes y por el riesgo de dilución de su programa de emisión continua de acciones. Coinbase cedió 2,5% y Circle perdió más de 4%, en este contexto, el token llegó a tocar un mínimo de US$61,877 antes de estabilizarse cerca de los US$62,300, con Ether bajando hasta 5,6% y Solana retrocediendo 6,4%.

La señal de hoy va más allá de una toma de ganancias

El análisis de z-score mide qué tan lejos está el precio del bitcoin de su promedio histórico, pero lo hace con dos lentes distintas: una de corto plazo (30 días) y otra de largo plazo (252 días, aproximadamente un año de cotizaciones). La lógica es que una caída abrupta dentro de una tendencia de fondo sana se parece a una oportunidad táctica de compra, sin embargo la misma caída dentro de una tendencia de fondo ya dañada tiene implicancias muy distintas. Si el precio cae mucho en poco tiempo pero el año en su conjunto sigue siendo alcista, el mercado suele recuperarse rápido. Si el precio cae y además el año entero muestra debilidad acumulada, los rebotes tienden a ser menos potentes y menos confiables.

En el momento actual, el z-score corto de 30 días marca -0,79σ, lo que indica que el precio está por debajo de su promedio reciente pero dentro de rangos normales, sin señal de sobreventa extrema. El z-score largo de 252 días, en cambio, se ubica en -1,53σ, cruzando por debajo del umbral de -1σ que el modelo identifica como señal de fragilidad estructural en la tendencia de fondo. La combinación da una lectura de presión técnica con tendencia larga debilitada, no es una corrección táctica dentro de un ciclo alcista sano, sino un ajuste que ocurre cuando la tendencia estructural ya muestra deterioro.

Lo que ocurrió históricamente en episodios similares

En 43 episodios históricos donde el z-score corto cayó por debajo de -2σ, es decir, donde el bitcoin sufrió una caída estadísticamente extrema en el corto plazo. Esos eventos se dividen en dos grupos según el estado del z-score largo en ese momento, lo que permite separar dos tipos de corrección con comportamientos posteriores muy distintos. Cuando el z-score largo era positivo, señal de que la tendencia de fondo seguía sana, el retorno mediano a 60 días fue de 8,8% con 65,2% de probabilidad positiva: ese es el patrón de estrés táctico, donde el mercado rebota porque la base alcista subyacente actúa como piso de contención.

Cuando el z-score largo era negativo, indicando que la tendencia de fondo ya estaba dañada, el panorama cambia de forma significativa: retorno mediano de -4,7% a 30 días con 47,4% de probabilidad positiva, y -1,8% mediano a 60 días con la misma probabilidad. En episodios de ese segundo tipo, las caídas extremas de corto plazo no generaron rebotes confiables porque no había una tendencia estructural sana que sostuviera la recuperación. El z-score largo del bitcoin actualmente en -1,53σ, por debajo del umbral crítico de -1σ, coloca el episodio actual más cerca de esa segunda categoría que de la primera. El z-score corto todavía no alcanzó el nivel de -2σ que define los eventos del backtest, pero la dirección de ambas señales apunta hacia el perfil de estrés estructural si la presión vendedora continúa. El catalizador de corto plazo más próximo que podría alterar ese escenario es el reporte de resultados de Micron Technology, que el mercado identifica como la primera prueba concreta del ciclo de demanda de memoria para IA.

El gráfico horario muestra al bitcoin en US$62,477.3, por debajo de la SMA(200) y de la SMA(50), ambas actuando como resistencias dinámicas. El RSI en zona de debilidad sin alcanzar la sobreventa de 30, señal de que el momentum bajista sigue activo sin señal de capitulación. Los niveles de Fibonacci trazados en el gráfico sitúan el soporte inmediato en 62,409 (retroceso 61.8%), que el precio ya está probando en la jornada actual, y el siguiente en 60,498 (retroceso 100%) en caso de ruptura sostenida. La resistencia inmediata se ubica en 63,648.7 (SMA50 horaria), seguida de 65,442.2 como segunda referencia al alza. El sesgo técnico es bajista mientras el precio permanezca por debajo de ambas medias móviles, una recuperación sostenida por encima de la SMA(50) sería la primera señal técnica de estabilización.

Fuente: xStation5.