Bitcoin cae por debajo de los 60.000 dólares presionado por el fortalecimiento del dólar estadounidense 📉

El bitcoin cotiza hoy por debajo de la importante barrera psicol贸gica de los 60.000 d贸lares y tambi茅n de la media exponencial de 200 sesiones. La ca铆da parece estar provocada por la incertidumbre en Wall Street y por un d贸lar estadounidense m谩s fuerte, que cotiza hoy un 0,4% m谩s alto; los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 a帽os suben 4 puntos b谩sicos hoy, hasta cerca del 3,85%, respaldados por una lectura del ISM estadounidense mucho m谩s fuerte de lo previsto en el sector de servicios. Los datos del ISM de septiembre de EE. UU. indicaron una lectura por encima de los 54 puntos y un aumento del componente de precio hasta casi los 60 puntos, un 铆ndice de empleo ligeramente m谩s d茅bil. Junto con el BTC, el oro tambi茅n ha bajado hoy, debilitado por los datos todav铆a s贸lidos de la econom铆a estadounidense, que, junto con los precios del petr贸leo m谩s altos, respaldados por las tensiones en Oriente Medio, ponen un poco de duda sobre el ciclo continuo de recortes de tipos de la Reserva Federal. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

