La UE está lista para aplicar aranceles de represalia contra EE.UU.

El ministro de finanzas alemán confirmó hoy que la UE está "lista para tomar represalias" si fracasan las negociaciones comerciales con EE. UU., enfatizando que Berlín apoya la rápida implementación de aranceles de represalia ante la falta de un acuerdo justo con Washington. Advirtió que, con la fecha límite acercándose, la UE debe estar preparada para implementar contramedidas a menos que EE. UU. ofrezca condiciones equilibradas, lo que refleja la postura tradicional de la UE sobre el trato comercial recíproco. Estado actual de las negociaciones sobre aranceles La Unión Europea y Estados Unidos compiten contrarreloj para alcanzar un acuerdo arancelario temporal que mantenga los aranceles sobre las exportaciones de la UE en el nivel actual del 10%. Bruselas presiona para obtener exenciones permanentes para sectores de alto valor como la aviación civil, las piezas aeroespaciales, el vino y las bebidas espirituosas. Mientras tanto, Washington exige concesiones recíprocas, especialmente en automóviles y metales, y ha propuesto "cuotas de compensación" que permitirían a las plantas de la UE en EE. UU. exportar un número limitado de vehículos libres de impuestos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los negociadores deben alcanzar al menos un acuerdo marco antes del 1 de agosto de 2025; de lo contrario, casi todos los productos europeos que entren en EE. UU. se enfrentarán automáticamente a aranceles punitivos de hasta el 50%, lo que activará el paquete de aranceles de represalia ya preparado por la UE. Funcionarios de ambos lados del Atlántico esperan finalizar un acuerdo marco esta semana para mantener el límite del 10% mientras continúan trabajando para lograr un acuerdo completo y vinculante. Cotización del euro-dólar El euro-dólar se mantiene elevado, ya que las noticias de posibles complicaciones en las negociaciones comerciales debilitan al dólar. Fuente : Plataforma de XTB

