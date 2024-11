Bitcoin cae por debajo de los 96.000 dólares 📉

馃獧 La toma de beneficios cerca del hito de los 100.000 d贸lares desencadena un importante evento de liquidaci贸n, mientras que MicroStrategy a帽ade m谩s BTC a sus tenencias Bitcoin retrocedi贸 un 1,75% hasta los 96.000 d贸lares, ya que los traders tomaron beneficios justo por debajo del nivel psicol贸gico de los 100.000 d贸lares, aunque las compras institucionales siguen siendo fuertes y MicroStrategy ha realizado otra compra masiva. El retroceso desencaden贸 uno de los mayores eventos de liquidaci贸n de criptomonedas en m谩s de seis meses, incluso cuando una posible elecci贸n de secretario del Tesoro se帽ala una postura favorable a las criptomonedas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Puntos clave: Bitcoin retrocedi贸 despu茅s de casi alcanzar los $100,000, con precios que rozaron brevemente los $95,700

MicroStrategy compr贸 55,000 BTC por $5.4 mil millones a un precio promedio de $97,862

M谩s de $500 millones en posiciones criptogr谩ficas se liquidaron en 24 horas, con posiciones largas que representaron $379 millones

Los flujos de ETF siguen siendo positivos con $484.6 millones en entradas netas, lideradas por los productos de BlackRock y Fidelity

Scott Bessent, elegido por Trump para el Tesoro, es visto como pro-criptomonedas, lo que podr铆a apoyar la agenda del "capital criptogr谩fico" La convicci贸n institucional sigue siendo alta a pesar de la correcci贸n, con MicroStrategy expandiendo significativamente sus tenencias de Bitcoin. La compa帽铆a ahora posee aproximadamente 386,700 BTC adquiridos a un precio promedio de $56,761, lo que representa una de las posiciones corporativas en criptomonedas m谩s grandes a nivel mundial. La 煤ltima compra, financiada a trav茅s de notas convertibles y ventas de acciones, demuestra un apetito institucional continuo incluso a niveles de precios elevados. Para complementar la perspectiva alcista a largo plazo del mercado, el candidato a secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, es visto como potencialmente favorable para los mercados de criptomonedas. Como el primer jefe del Tesoro abiertamente pro-criptomonedas, Bessent podr铆a ayudar a promover el objetivo declarado de Trump de convertir a Estados Unidos en "la capital criptogr谩fica del planeta". En cuanto a los flujos de ETF, la demanda institucional sigue siendo s贸lida, y el iShares Bitcoin Trust de BlackRock y el Wise Origin Bitcoin Trust de Fidelity siguen atrayendo un capital significativo. Los 煤ltimos datos muestran entradas netas de 484,6 millones de d贸lares en todos los productos ETF de Bitcoin, lo que sugiere un fuerte inter茅s institucional subyacente a pesar de la volatilidad de los precios. La atenci贸n se centra ahora en si Bitcoin puede mantener el soporte por encima de los 95.000 d贸lares y hacer otro intento por alcanzar el hito de los 100.000 d贸lares, con los flujos de ETF, la acumulaci贸n continua de MicroStrategy y los posibles vientos de cola regulatorios de un Tesoro de Bessent que probablemente influyan en la direcci贸n de los precios. El desempe帽o de las acciones de MicroStrategy, que aument贸 m谩s del 515% en lo que va de a帽o a pesar de las recientes cr铆ticas del vendedor en corto Citron Research, contin煤a sirviendo como un indicador de la exposici贸n institucional a Bitcoin. 聽 BITCOIN ETF (Intervalo D1) Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "