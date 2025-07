Resumen diario: Wall Street cierra mixto por resultados; el euro sube ante señales de pausa del BCE (24.07.2025)

El sentimiento en Wall Street se mantiene mixto, ya que los inversores reaccionan de forma dispar a los informes de beneficios. El S&P 500 y el Nasdaq suben alrededor de un 0,3 %, mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 caen un 0,4 % y un 1,1 %, respectivamente.

IBM (Estados Unidos) presentó resultados mayormente mejores de lo esperado, pero la debilidad en su segmento clave de software decepcionó a los inversores y generó preocupaciones sobre su capacidad para elevar las previsiones de ingresos para la segunda mitad de 2025. La acción cae un 7,7 %.

Honeywell (Estados Unidos) superó expectativas para el segundo trimestre de 2025, reportando un BPA de 2,75 USD. Los ingresos aumentaron un 8 % hasta los 10.350 millones USD, impulsados por el crecimiento en los segmentos de Automatización de Edificios y Defensa, que se mantuvieron firmes a pesar de las presiones sobre márgenes.

UnitedHealth (Estados Unidos) cae un 4 % luego de que el Departamento de Justicia de EE. UU. abriera una investigación sobre sus prácticas de facturación en Medicare. La compañía enfrenta acusaciones de posible fraude relacionado con diagnósticos inflados.

Chevron (Estados Unidos) recibió aprobación de la Casa Blanca para reanudar la producción de petróleo en Venezuela. La decisión forma parte de las negociaciones más amplias entre EE. UU. y Venezuela, que también incluyeron un intercambio de prisioneros.

Los indicadores PMI para EE. UU. muestran señales mixtas sobre las condiciones del sector privado. El crecimiento provino principalmente del sector servicios, donde aumentaron tanto el empleo como los pedidos. En contraste, el sector manufacturero se contrajo inesperadamente (49,6 frente a 52,7 esperado y 52,9 previo), debido a aranceles y costos laborales.

Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo se ubicaron por debajo de las expectativas (217.000 vs. 227.000 previsto, anterior: 221.000), en línea con la narrativa de la Fed de un mercado laboral estable en EE. UU.

El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios las tasas de interés, en línea con las expectativas (tasa de depósito en 2 %). La inflación se considera encaminada a cumplir el objetivo de mediano plazo, y el sólido desempeño económico del segundo trimestre superó previsiones gracias al aumento de exportaciones tras nuevos aranceles. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, señaló que la tasa actual es apropiada y que el banco podría esperar antes de aplicar nuevas medidas. El mercado actualmente descuenta que no habrá recortes de tasas en 2025.

En el mercado de divisas, el euro se fortalece debido a una posible pausa en el ciclo de recortes: EUR/USD : +0,3 % hasta 1,177 EUR/JPY : +0,2 % EUR/GBP : -0,5 % EUR/CHF : -0,2 %

El dólar estadounidense se mantiene firme frente a monedas consideradas refugio como el franco suizo (USD/CHF: +0,3 %) y el yen (USD/JPY: -0,25 %) .

Los metales preciosos retroceden por toma de beneficios y menor apetito por riesgo. El oro baja 0,5 % a 1.973 USD/onza, la plata cae 0,55 % a 39,07 USD/onza y el platino retrocede 1 % a 1.413 USD/onza.

El gas natural (NATGAS) sube un 0,9 % tras el informe de inventarios de la EIA, mientras que el crudo Brent y el WTI cotizan relativamente estables en 67,9 USD y 66,8 USD por barril, respectivamente.

En criptomonedas , el tono es positivo: Bitcoin sube 0,9 % hasta los 119.400 USD Ethereum avanza 3,8 % hasta los 3.733 USD

También se registran subidas en Chainlink (+3 %), Ripple (+3,1 %) y Polygon (+1,6 %).



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "