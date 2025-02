Bitcoin cae un 1,5% y vuelve a probar el nivel de 95 dólares 📉

A pesar del sentimiento positivo en los mercados globales y una fuerte sesi贸n burs谩til en Europa, las criptomonedas siguen luchando por mantener el impulso en el mercado alcista. Bitcoin retrocedi贸 a $95,000 hoy y ahora cotiza casi un 7% por debajo de sus m谩ximos locales alrededor de $102,000, los cuales alcanz贸 poco despu茅s de probar el nivel de $90,000. 聽 Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En las 煤ltimas sesiones, el inter茅s por los ETF de Bitcoin se ha debilitado ligeramente; en la 煤ltima sesi贸n se registraron entradas de poco menos de 60 millones de d贸lares. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.聽 Se observa una estancaci贸n similar en los ETF de Ethereum, aunque a largo plazo鈥攁l igual que Bitcoin desde enero鈥攅l balance general sigue siendo altamente positivo. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para impulsar los precios al alza, lo que indica que la oferta probablemente proviene de inversionistas a largo plazo, mientras que el volumen de negociaci贸n en los ETF de Bitcoin ha disminuido recientemente. Como resultado, Bitcoin enfrenta mayores dificultades para absorber la presi贸n vendedora. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

