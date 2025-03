Bitcoin cae un 3,5%, borrando las ganancias impulsadas por el anuncio de la reserva cripto de Trump 📉

Las criptomonedas atraviesan otra sesi贸n a la baja hoy, luego de la venta masiva en los mercados registrada ayer. La reserva cripto anunciada por Donald Trump, que incluye Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple y Solana, no logr贸 revertir de manera sostenida el sentimiento del mercado. Bitcoin cae m谩s del 3,5% , mientras que Cardano y Ripple han bajado un 5% y 8%, respectivamente . Ethereum tambi茅n pierde cerca del 3% .

, mientras que . . La baja demanda de ETF y la capitulaci贸n de los tenedores de Bitcoin a corto plazo , que ahora promedian una p茅rdida del 8% , siguen pesando sobre el mercado. M谩s importante a煤n, el entorno actual no es favorable para un repunte sostenido de las criptomonedas .

, que ahora promedian una , siguen pesando sobre el mercado. M谩s importante a煤n, el . Los 铆ndices de Wall Street han tenido jornadas dif铆ciles, con la sesi贸n de ayer del S&P 500 marcando la peor del a帽o hasta ahora .

marcando la . Los mercados est谩n cada vez m谩s preocupados por c贸mo responder铆a Bitcoin ante una posible desaceleraci贸n econ贸mica en EE.UU. , particularmente dada la creciente expectativa de inflaci贸n . La venta masiva en activos del "Trump Trade" y en el sector tecnol贸gico tambi茅n ha puesto bajo presi贸n a los activos m谩s riesgosos, como Bitcoin y las altcoins .

, particularmente dada la . La tambi茅n ha puesto . Los inversionistas ahora eval煤an seriamente los datos econ贸micos recientes m谩s d茅biles en EE.UU. , incluido el informe ISM Manufacturing de ayer , que mostr贸 un fuerte aumento en el componente de precios junto con una ca铆da en los pedidos y el empleo .

, incluido el , que mostr贸 un . Si el sentimiento de aversi贸n al riesgo contin煤a esta semana, Bitcoin podr铆a probar los recientes m铆nimos en torno a los $78,000, con una posible ca铆da hacia el rango de $72,500 - $73,000, donde los datos de Glassnode sugieren una acumulaci贸n de volumen m谩s fuerte. ETF del Bitcoin (Intervalo D1) Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Bitcoin volvi贸 a caer por debajo del soporte clave en el nivel de EMA200 (l铆nea roja), lo que indica una potencial presi贸n adicional sobre el mercado de criptomonedas. 聽 Fuente: xStation5 En las sesiones recientes, se han registrado salidas significativas de BTC de los ETFs, en particular del IBIT de BlackRock.聽Los menores flujos de capital hacia los ETFs de criptomonedas colocan al mercado en una posici贸n dif铆cil, especialmente considerando que el mercado alcista de criptos ya ha durado m谩s de 12 meses, con uno de sus principales catalizadores siendo el lanzamiento de ETFs de Bitcoin en EE.UU.聽Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. 聽 Sin embargo, a pesar de la ca铆da del 30% en Bitcoin desde sus m谩ximos de diciembre, las tenencias totales de BTC en ETFs no han visto una reducci贸n dram谩tica, lo que sugiere que las reservas generales permanecen relativamente estables a pesar de la reciente liquidaci贸n. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

