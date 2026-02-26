Bitcoin se estabiliza en USD 68.000 mientras ETFs suman USD 507 millones tras resultados de Nvidia

Bitcoin se estabiliza cerca de USD 68.600 tras alcanzar los USD 70.000 en una sesión marcada por alta volatilidad.

Bitcoin se consolida tras fuerte sesión en EE.UU.

Bitcoin se estabilizó, cotizando en torno a USD 68.000, luego de haber alcanzado los USD 70.000 durante una intensa sesión estadounidense el miércoles.

El impulso se produjo en paralelo a nuevas entradas netas en los ETFs de Bitcoin spot en Estados Unidos y tras la publicación de los sólidos resultados de Nvidia, que superaron las expectativas de Wall Street.

En las últimas 24 horas, Bitcoin sube un 3%, manteniéndose dentro del rango que domina el mercado desde principios de febrero.

ETFs revierten tendencia con entradas de USD 507 millones

El miércoles marcó un punto de inflexión para los ETFs de Bitcoin spot, que registraron entradas netas totales de USD 506.6 millones.

Fuente: Farside Investors

El protagonista fue el iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, que lideró el flujo con USD 297.4 millones, la mayor entrada neta en un solo día para el fondo.

La renovada demanda por vehículos regulados de inversión en criptomonedas coincide con un renovado apetito por el riesgo en los mercados bursátiles, impulsados por el sector de inteligencia artificial (IA).

Este giro en los flujos institucionales podría marcar un cambio relevante en el sentimiento de corto plazo hacia Bitcoin.

Nvidia supera expectativas, pero modera entusiasmo

Gran parte de las ganancias de Bitcoin se produjeron antes de la publicación del informe trimestral de Nvidia, presentado tras el cierre del mercado el miércoles.

La compañía reportó ingresos del cuarto trimestre de USD 68.100 millones, un incremento interanual del 73%, superando ampliamente las estimaciones de Wall Street.

Su división de centros de datos generó USD 62.300 millones, reflejando la fuerte demanda por chips enfocados en inteligencia artificial.

Sin embargo, las acciones de Nvidia subieron solo ligeramente en operaciones posteriores al cierre. Los futuros de índices estadounidenses permanecen prácticamente sin cambios, ya que persiste la preocupación de que las valoraciones del sector IA podrían estar sobreextendidas.

Opciones

En el mercado de opciones de Deribit, el repunte del precio impulsó la demanda de calls con precios de ejercicio entre USD 85.000 y USD 90.000, reflejando expectativas optimistas a mediano plazo.

Fuente: Deribit

No obstante, el panorama general mantiene un sesgo prudente. La opción de venta (put) de USD 60.000 sigue siendo la más popular, presentando un interés abierto nocional superior a USD 1.400 millones. Este desequilibrio indica que, aunque existe apetito por subidas adicionales, los operadores aún mantienen coberturas ante posibles retrocesos.

Análisis Técnico de Bitcoin

En el gráfico de 4 horas, Bitcoin se encuentra en una fase de rango, rebotando desde el soporte del canal y cotizando en torno a los USD 68.000. El último movimiento de la criptomoneda adquiere especial relevancia ante el reciente repunte del indicador ATR, lo que anticipa una fuerte expansión de la volatilidad y la inminencia de un quiebre direccional brusco.

No obstante, para que se confirme un cambio de estructura real, el precio tiene que superar la resistencia de los USD 70.000, por el contrario, si la presión de venta retoma el control y fuerza la pérdida del soporte dinámico de la media móvil exponencial de 50 periodos, el activo arriesgaría una continuación de su sesgo bajista mayor, apuntando directamente hacia la zona estructural de los USD 62.250.

Fuente: xStation5

_________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí