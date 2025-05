Bitcoin pone a prueba los 100.000 USD tras la creación de un fondo de reserva en Arizona, el segundo estado de EE. UU.📄🖋️

La carrera por las Reservas Estratégicas de Bitcoin ha comenzado, y otro estado estadounidense — Arizona — se suma al juego. Tras esta noticia, Bitcoin sube un 2,80% en el día, alcanzando los 99.800 USD y poniendo a prueba el nivel psicológico de los 100.000 USD. Justo ayer, informamos que New Hampshire se convirtió en el primer estado en aprobar una ley que permite asignar parte de su presupuesto anual a Bitcoin. El entusiasmo de los inversores es alto, ya que la carrera no ha terminado — Texas podría ser el siguiente. El nuevo fondo de reserva de Bitcoin de Arizona — detalles clave El 7 de mayo de 2025, la gobernadora Katie Hobbs firmó la Ley de la Cámara 2749 (HB 2749), convirtiendo a Arizona en el segundo estado (después de New Hampshire) en establecer un marco legal para un fondo de reserva de Bitcoin y activos digitales gestionado por el estado. La HB 2749 es más limitada que el modelo de “reserva estratégica” del 5% de New Hampshire: no utiliza dinero de los contribuyentes ni fondos de pensiones. En cambio, se basa en el valor de los programas existentes de bienes no reclamados del estado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cómo funciona la reserva de Arizona según la HB 2749? La nueva ley actualiza el código de bienes no reclamados de Arizona, reconociendo los activos digitales como “abandonados” si no hay actividad del propietario durante tres años. Esto sigue el mismo mecanismo que se ha utilizado durante décadas en la legislación estadounidense para depósitos bancarios o acciones: las empresas que retienen activos de clientes deben entregarlos tras un periodo de inactividad; el estado asume el rol de custodio. El cambio legal en Arizona permite que dichos activos se conserven en su forma nativa —digital— en lugar de liquidarlos inmediatamente. Además, ahora se permite el “staking” para generar rendimiento adicional. Después de otros tres años de inactividad del propietario, todas las recompensas de staking, airdrops e intereses generados se transfieren a un fondo separado: el Fondo de Reserva de Bitcoin y Activos Digitales, gestionado por el Tesorero del Estado. El tesorero (o un custodio en su nombre) puede realizar staking activamente de activos de prueba de participación para aumentar el fondo, pero debe almacenarlos en custodios regulados por EE. UU. y puede venderlos por debajo de los precios actuales del mercado. El proyecto está diseñado para ser neutral en términos presupuestarios: no se usa dinero de los contribuyentes ni fondos de pensiones, solo se emplea valor inactivo. Tamaño estimado de la reserva El Departamento del Tesoro actualmente mantiene 2.440 millones USD en activos olvidados de cuentas bancarias, cheques y cajas de seguridad. No se dispone de estimaciones precisas de qué parte corresponde a activos digitales. Por lo tanto, el tamaño potencial de la reserva es difícil de determinar, pero se puede suponer que asciende a varios millones. Suponiendo que el 1% de ese monto esté en activos digitales (~24,4 millones USD) y un rendimiento de staking del 5%, el fondo podría generar alrededor de 1,2 millones USD anuales. Una vez que la reserva aumente de valor, la oficina de Arizona podrá ordenar al tesorero que transfiera hasta el 10% de las tenencias (excluyendo Bitcoin) al Fondo General. Bitcoin en sí está designado como un activo estratégico a largo plazo. Esta estructura permite a Arizona experimentar con finanzas basadas en activos digitales mientras protege su presupuesto operativo. Otros proyectos de ley relacionados con reservas en Arizona para 2025 SB 1025 (vetado el 2 de mayo): habría permitido al tesorero y a los fondos de pensión invertir hasta el 10% de sus carteras en Bitcoin y grandes activos digitales. La gobernadora Hobbs calificó el riesgo como “no probado” y se negó a firmarlo.

SB 1373 (esperando decisión ejecutiva): refleja en gran medida el modelo del 5% de New Hampshire, permitiendo la inversión directa del estado en Bitcoin (activos con capitalización ≥ 500.000 millones USD). Ha sido aprobado por ambas cámaras y espera la decisión de la gobernadora.

HB 2324 (rechazado pero sujeto a reconsideración): habría dirigido criptomonedas confiscadas en procesos penales a un fondo de reserva separado. Fue rechazado el 7 de mayo en la votación final, pero sus patrocinadores han presentado una solicitud de reconsideración. ¿Por qué es importante esta ley? Modelo fiscalmente neutral : Arizona muestra cómo obtener exposición a Bitcoin sin usar fondos operativos ni de pensiones.

Reconocimiento legal de activos digitales : la HB 2749 modifica el código de bienes no reclamados del estado para reconocer criptomonedas como una clase de activo distinta — el primer cambio de este tipo en EE. UU.

Catalizador para otros estados: New Hampshire y Arizona ahora ofrecen dos modelos claramente distintos — inversión directa vs. utilización de activos inactivos — que podrían servir como plantilla para otras legislaturas. ¿Texas será el próximo? Texas es ahora el candidato más firme para unirse a New Hampshire y Arizona con una reserva de Bitcoin a nivel estatal: El proyecto Senate Bill 21 (SB 21) ya fue aprobado por unanimidad en el Senado de Texas (31-0), aprobado en comité de la Cámara el 9 de mayo, y espera votación final en el pleno.

Si se aprueba, pasaría al gobernador Greg Abbott , conocido por su postura favorable a las criptomonedas.

También hay una versión paralela en la Cámara de Representantes (HB 1598) que sigue activa. Por comparación: Florida recientemente retiró sus propuestas.

La Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin de Oklahoma fue rechazada en el Senado. Bitcoin ETF (D1 interval) Fuente: xStation 5

