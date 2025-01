Bitcoin se acerca a los $100,000 a medida que mejora el sentimiento general del mercado🔔

Esta semana, los inversores del mercado de criptomonedas no pueden quejarse de la falta de volatilidad. Estamos experimentando una verdadera monta帽a rusa, ya que el sentimiento ha pasado de un p谩nico extremo al comienzo de la semana a una euforia extrema ahora. Varios catalizadores han contribuido a ambos movimientos, superponi茅ndose para crear la din谩mica actual. Factores detr谩s de las ca铆das anteriores: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Aprobaci贸n del DOJ: El Departamento de Justicia de los EE. UU. aprob贸 la venta de casi 69,000 Bitcoins, aunque esto a煤n no se ha ejecutado (y podr铆a no suceder en absoluto). Pol铆tica agresiva de la Fed: La postura de la Reserva Federal y la significativa reducci贸n de las expectativas de flexibilizaci贸n de la pol铆tica monetaria en 2025. Datos econ贸micos s贸lidos: Datos robustos del mercado laboral y expectativas inflacionarias m谩s altas de lo esperado, como el 铆ndice de precios de servicios ISM y el informe de la Universidad de Michigan. Estos factores llevaron a un fortalecimiento sustancial del d贸lar estadounidense y un aumento en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. (excluyendo la decisi贸n del DOJ, que solo impact贸 el mercado de criptomonedas). En consecuencia, vimos fuertes ca铆das en los mercados burs谩tiles y de criptomonedas, con 铆ndices extendiendo las p茅rdidas de la semana pasada el lunes. Sin embargo, el repunte fue r谩pido, ya que los 煤ltimos dos d铆as han tra铆do tres catalizadores clave orientados al crecimiento: Catalizadores recientes de crecimiento: Informe del IPP m谩s bajo de lo esperado: El informe de ayer mostr贸 lecturas significativamente m谩s bajas tanto en las medidas principales como en las subyacentes. Inflaci贸n subyacente del IPC m谩s baja de lo esperado: El informe de hoy destac贸 una ca铆da en la medida de inflaci贸n subyacente, a pesar de que la inflaci贸n general aument贸 por tercer mes consecutivo (pero en l铆nea con las expectativas). Fuerte inicio de la temporada de ganancias en Wall Street: Hoy se revelaron los primeros resultados del sector bancario, con la mayor铆a de los principales bancos registrando alzas del 4%-6%. Como podemos ver, enero ha tra铆do una abundancia de informaci贸n impactante. La fuerte reacci贸n al alza puede atribuirse al sentimiento extremadamente pesimista al inicio de la semana. Curiosamente, durante este mismo per铆odo, los fondos ETF al contado no vendieron sus tenencias de Bitcoin, lo que indica una perspectiva m谩s amplia sobre el mercado de criptomonedas.

Adem谩s, el sentimiento se est谩 fortaleciendo por la pr贸xima inauguraci贸n presidencial el pr贸ximo lunes. Los inversores claramente tienen grandes expectativas en relaci贸n con la postura pro-criptomonedas de la nueva administraci贸n de los EE. UU. y esperan cambios iniciales en las pol铆ticas durante el comienzo del mandato. Asimismo, la reuni贸n anual del Foro Econ贸mico Mundial en Davos tambi茅n comenzar谩 la pr贸xima semana, con una amplia participaci贸n. Es muy probable que las criptomonedas y la tecnolog铆a blockchain vuelvan a dominar las discusiones sobre tecnolog铆a en la conferencia de este a帽o.

