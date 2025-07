El dólar en Chile arranca la semana a la baja: peso chileno se fortalece con impulso del cobre y contexto externo

El dólar comenzó la jornada de este lunes con una tendencia bajista en Chile, cotizando en torno a los 958 pesos, en línea con una debilidad generalizada del billete verde a nivel global. La caída responde a una combinación de factores internacionales y locales que han favorecido al peso chileno en las primeras operaciones de la semana. ¿Qué está pasando con el dólar a nivel global? Uno de los principales catalizadores del retroceso del dólar ha sido el repunte del yen japonés, tras los resultados de las elecciones en la Cámara Alta de Japón. El fortalecimiento del yen ha ejercido presión sobre el dólar en los principales cruces, reflejando un reequilibrio en el apetito por monedas refugio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, la jornada arranca con menor volatilidad en los mercados internacionales, gracias a un fin de semana relativamente tranquilo en el frente macroeconómico. A esto se suma una señal bien recibida por los mercados: según medios estadounidenses, el secretario del Tesoro, Bessent, habría aconsejado al presidente Trump mantener a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, lo que refuerza la percepción de continuidad en la política monetaria y contribuye a estabilizar al dólar. Escenario local: el cobre le da un respiro al peso chileno En el plano interno, los fundamentos económicos en Chile se mantienen estables, pero con un matiz positivo: el precio del cobre ha repuntado, lo que ha mejorado las perspectivas para la balanza comercial del país. Este movimiento favorece directamente al peso chileno, que históricamente ha mostrado una alta correlación con el comportamiento del metal rojo. Con este escenario, el tipo de cambio ha encontrado presión bajista y se mantiene cerca de niveles técnicos clave. Análisis técnico: ¿hasta dónde puede caer el dólar? Desde una perspectiva técnica, el gráfico muestra que el nivel de los 963-965 pesos ha actuado como una resistencia sólida, siendo testeado en varias ocasiones sin lograr ser superado con claridad. Actualmente, el tipo de cambio se mueve por encima de la media móvil de 50 periodos (956,90), que actúa como un soporte inmediato. Si el par USDCLP rompe con claridad por debajo de este nivel, los próximos objetivos bajistas estarían en torno a: 951,79 pesos , donde se ubica una línea de tendencia descendente y resistencia anterior ahora convertida en soporte.

939,48 pesos, soporte más consolidado en niveles previos. Por otro lado, si el dólar logra estabilizarse sobre los 960, aún podría reintentar un nuevo ataque a los 965, aunque para ello necesitaría un giro en los factores externos actuales. Con el dólar débil a nivel global y el cobre al alza, el escenario sigue siendo favorable para una apreciación del peso chileno durante los próximos días, aunque la cautela técnica permanece.

