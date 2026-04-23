Bitcoin se estabiliza sobre los 77.000 dólares mientras el alto el fuego se extiende con ciertas tensiones

La evolución de Bitcoin en los últimos días se entiende como el resultado de una secuencia extremadamente dinámica de eventos macro, geopolíticos y estructurales que han redefinido el comportamiento del activo en abril. Desde mínimos cercanos a los 71.000 dólares tras el fracaso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, hasta máximos recientes por encima de los 78.000–79.000 dólares impulsados por expectativas de alto el fuego, el activo ha oscilado más de un 10% en apenas una semana, reflejando una sensibilidad directa a titulares geopolíticos.

Conflicto EE.UU. - Irán

El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha sido el principal catalizador de Bitcoin durante abril, desplazando incluso variables tradicionales como tasas o inflación. La imposición de un bloqueo naval por parte de Estados Unidos el 13 de abril, acompañado de la interceptación de más de 20 embarcaciones y una presión económica estimada en 500 millones de dólares diarios sobre Irán, generó un entorno de alta incertidumbre que impactó directamente en los activos de riesgo. Cada fase del conflicto ha tenido una traducción casi inmediata en el precio ya que cuando las negociaciones colapsaron en Islamabad, Bitcoin cayó por debajo de los 74.000 dólares y el mercado perdió decenas de miles de millones en capitalización en cuestión de horas. Cuando se anunció la apertura del estrecho, el activo rebotó con fuerza hacia los 78.000 dólares, con subidas diarias cercanas al 5%.

El problema actual es que el mercado ya no reacciona con la misma intensidad a los anuncios positivos y la razón es que la credibilidad de los eventos geopolíticos se ha deteriorado. La reapertura del estrecho duró menos de 48 horas antes de nuevos cierres parciales, mientras que el alto el fuego extendido convive con acciones militares activas, lo que ha llevado a los inversores a descontar escenarios intermedios más prolongados en lugar de resoluciones definitivas.

La extensión del alto el fuego anunciada por Donald Trump generó inicialmente un repunte que llevó a Bitcoin a niveles no vistos desde febrero, con avances acumulados superiores al 20% desde los mínimos de marzo, en paralelo a una mejora en la liquidez global y entradas cercanas a los 1.000 millones de dólares en ETFs spot en una sola semana. A pesar de ello, la reacción posterior ha sido más contenida. La reciente escalada en el estrecho de Ormuz, con ataques a embarcaciones y nuevas fricciones militares, provocó una corrección hacia la zona de 77.000 dólares, con caídas cercanas al 1,3% en una jornada, lo que confirma que el mercado no está operando bajo una narrativa de optimismo sostenido, sino bajo un equilibrio frágil donde cada evento altera el posicionamiento de corto plazo.

En este entorno, Bitcoin ha mostrado una resiliencia que contrasta con ciclos anteriores. A diferencia de marzo, cuando una caída por debajo de 70.000 dólares generó liquidaciones por más de 240 millones de dólares en posiciones apalancadas, la volatilidad reciente ha sido más contenida, lo que sugiere un mercado menos sobreapalancado y con mayor participación institucional.

Seguridad nacional, computación cuántica y madurez del mercado

Más allá del ruido macro, en los últimos días han emergido dos declaraciones relevantes dentro del propio ecosistema que ayudan a entender por qué Bitcoin no ha reaccionado de forma más violenta. La primera es la creciente institucionalización del activo, reflejada en hechos inéditos como la confirmación de que el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos está operando un nodo de Bitcoin con fines de ciberseguridad. Este hecho tiene implicaciones profundas pues se trata de reconocimiento estratégico que una estructura militar de alto nivel considere a Bitcoin como herramienta de proyección de poder frente a China indica que el activo ha trascendido su rol inicial como sistema alternativo para convertirse en infraestructura relevante dentro del equilibrio global. A nivel técnico, un nodo no altera la red, pero a nivel simbólico redefine la percepción de riesgo y legitimidad del protocolo.

El segundo tema gira en torno a la computación cuántica, un riesgo teórico que ha vuelto a ocupar espacio en el debate. Se estima que cerca de 1,7 millones de BTC pertenecientes a la era temprana podrían ser vulnerables en escenarios extremos, lo que representa alrededor de 145.000 millones de dólares a precios actuales. Sin embargo, el análisis de mercado muestra que esa magnitud, aunque significativa, no es disruptiva en términos absolutos, considerando que los flujos mensuales hacia intercambios superan los 850.000 BTC y que en ciclos bajistas recientes se han movido más de 2,3 millones de BTC en un solo trimestre.

Fuente: Coin Desk

Lo que realmente preocupa al mercado es la gobernanza del protocolo en un escenario donde se discutan medidas como congelamiento de direcciones históricas. Ese debate introduce un elemento tecnológico y político completamente distinto dentro del ecosistema.

Flujo institucional y comportamiento del mercado

Uno de los elementos más relevantes en la dinámica reciente es la capacidad del mercado para absorber shocks sin generar movimientos desordenados. Los datos muestran que empresas con exposición directa a Bitcoin han incrementado posiciones en aproximadamente 60.000 BTC en semanas recientes, mientras que los ETFs continúan captando flujos significativos, lo que refuerza la base estructural de demanda. Esto cambia completamente la lógica del mercado frente a ciclos anteriores ya que en 2021 y 2022, eventos geopolíticos de esta magnitud habrían provocado caídas abruptas de doble dígito en cuestión de horas. Hoy, el activo corrige en rangos más acotados, incluso en presencia de eventos como ataques a buques o interrupciones en el suministro energético global, lo que sugiere una transición hacia un activo con mayor profundidad de mercado. Al mismo tiempo, el posicionamiento de los inversores muestra un cambio relevante donde los tenedores de largo plazo siguen distribuyendo entre 10.000 y 30.000 BTC diarios en fases alcistas, lo que indica que parte de la subida reciente está siendo absorbida de forma ordenada por el mercado, evitando movimientos parabólicos que suelen terminar en correcciones abruptas.

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Fuente: CoinMarketCap

Análisis técnico

BITCOIN (H1)

​​​​​​​Fuente: xStation

El precio de Bitcoin en H1 muestra una estructura de recuperación tras rebotar desde la zona de 73.700, donde aparecen velas con mechas inferiores marcadas que reflejan absorción de ventas y entrada de demanda. Posteriormente, el impulso alcista se confirma con una secuencia de máximos y mínimos ascendentes, destacando una vela expansiva que rompe la zona de 77.000, seguida de continuidad hasta el área de 79.000, donde comienzan a aparecer señales de agotamiento con velas de cuerpo más pequeño y sombras superiores.

En el corto plazo, el precio entra en fase de consolidación tras el rechazo en resistencia, con retrocesos controlados que respetan la media móvil y la zona de 77.000 como soporte clave. Las bandas de Bollinger comienzan a estrecharse tras la expansión previa, mientras el RSI se mantiene en zona media-alta sin sobrecompra extrema y el MACD pierde momentum alcista. Este comportamiento sugiere pausa dentro de la tendencia, donde la ruptura por encima de 79.000 reactivaría el impulso, mientras que una pérdida clara de 77.000 abriría espacio para una corrección más profunda.