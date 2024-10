Bitcoin sube hasta los 63.000 dólares, impulsado por el optimismo sobre el ciclo de recortes de tasas de la Fed y el debilitamiento del dólar estadounidense🗽

Los niveles de tasas de inter茅s de la Fed m谩s bajos esperados, casi en l铆nea con las expectativas "moderadas" del mercado, la fortaleza de Wall Street y la debilidad del d贸lar, respaldaron el sentimiento del mercado de Bitcoin y las criptomonedas. El d铆a despu茅s del recorte de tasas de la Fed, las entradas netas a los ETF ascendieron a casi 150 millones de d贸lares, no tanto, a juzgar por las reacciones de los mercados. Curiosamente, las entradas a BlackRock (IBIT) han sido casi inexistentes desde la 煤ltima semana de agosto; las entradas a ARK 21 Shares y Fidelity se producen despu茅s de que una gran cantidad de BTC se evaporara de estos fondos en agosto y septiembre. Hoy, Bitcoin se negocia cerca de los 63.000 d贸lares; su nivel est谩 por encima de las principales zonas importantes, como el precio realizado por los titulares a corto plazo y el precio de compra promedio de Bitcoin de los ETF al contado de EE. UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

Fuente: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research Este a帽o, las entradas en los ETF de BTC suman casi 17.200 millones de d贸lares en entradas netas, en comparaci贸n con los 20.000 millones de d贸lares del ETF "insignia" del S&P 500. Este sigue siendo un gran resultado.

Fuente: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

El volumen de operaciones de BTC se enfri贸 notablemente en la segunda mitad del a帽o; sin embargo, hist贸ricamente, el oto帽o suele ser muy exitoso para Bitcoin, contando desde octubre.

Fuente: Bloomberg Finance L.P , XTB Research

Bitcoin (D1 interval) Source: xStation5

