Bitcoin sube un 2,00%; Waller de la Fed da un discurso sobre finanzas descentralizadas 🚀

Bitcoin está ganando casi un 2,00% y está probando niveles por debajo de 69.000 dólares. Al mismo tiempo, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher J. Waller, habla en una conferencia sobre las perspectivas de la tecnología blockchain. El título de su discurso es "Finanzas centralizadas y descentralizadas: ¿sustitutos o complementos?" Durante el discurso, Waller adopta una postura relativamente positiva sobre las finanzas descentralizadas (DeFi), reconociendo su valor agregado en algunos aspectos de las finanzas tradicionales. Los puntos clave del discurso incluyen:

Es más probable que DeFi complemente en lugar de reemplazar las finanzas tradicionales, mejorando la eficiencia y manteniendo al mismo tiempo elementos clave de los sistemas centralizados.

Las finanzas centralizadas, a trav茅s de intermediarios, ayudan a facilitar las transacciones de manera eficiente, reduciendo los costos de b煤squeda y el riesgo.

Las innovaciones de DeFi, como la tecnolog铆a de contabilidad distribuida (DLT), la tokenizaci贸n y los contratos inteligentes, crean oportunidades para mejorar la eficiencia del mercado financiero.

Las monedas estables ofrecen beneficios potenciales al reducir los costos de transacci贸n y servir como instrumentos de liquidaci贸n estables en DeFi, aunque requieren regulaci贸n y salvaguardias adecuadas. 聽 A pesar de los avances tecnol贸gicos, Waller sostiene que la descentralizaci贸n total es poco probable porque la mayor铆a de los usuarios seguir谩n dependiendo de intermediarios por conveniencia y confianza. Las tecnolog铆as DeFi tambi茅n introducen riesgos 煤nicos, incluido el potencial de uso indebido en actividades ilegales, lo que resalta la necesidad de una supervisi贸n regulatoria para garantizar la seguridad y el crecimiento sostenible.

