Bitcoin supera los 64.000 dólares

Bitcoin está subiendo alrededor de un 3,10% hasta un nivel de 64.790 dólares. Durante el fin de semana, vimos subidas el sábado seguidas de una ligera corrección el domingo. Sin embargo, en la apertura de la sesión de contado en la región Asia-Pacífico, el precio de Bitcoin rebotó significativamente y reanudó su tendencia alcista. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El sentimiento positivo también se ve respaldado por las entradas de capital en los ETF al contado. Los datos del viernes mostraron entradas netas de hasta 253 millones de dólares, lo que coincide con las entradas netas del lunes pasado. En total, los ETF ahora tienen bitcoins por valor de 18.400 millones de dólares. A pesar de las altas entradas netas de los últimos días, los volúmenes siguen siendo relativamente bajos, alrededor de 2 millones de dólares, lo que sugiere que sigue habiendo poco interés en el mercado de criptomonedas. En el primer trimestre de este año, los volúmenes alcanzaron los 8-10 mil millones de dólares junto con el aumento dinámico del precio de Bitcoin. Actualmente, nos encontramos en una tendencia lateral a largo plazo, lo que explica el bajo volumen. Después de un septiembre estacionalmente débil, que al final resultó ser relativamente fuerte, ahora estamos entrando en dos de los mejores meses estacionales: octubre y noviembre. Los rendimientos de octubre a menudo han alcanzado valores de dos dígitos. Si analizamos los años anteriores, vale la pena señalar que 9 de los últimos 12 octubres han sido positivos. Sin embargo, es importante recordar que el factor más crucial que podría determinar el sentimiento en el mercado de criptomonedas sigue siendo la situación macroeconómica en los EE. UU. y Wall Street.

