¿Cómo y dónde comprar Bitcoin (BTC)?

Tiempo de lectura: 7 minute(s)

Bitcoin se puede comprar de muchas maneras. En este artículo, analizamos las distintas formas de comprar la criptomoneda más antigua del mercado.

A medida que aumenta el precio de Bitcoin, un número cada vez mayor de inversores comienza a preguntarse: ¿cómo y dónde comprar esta criptomoneda? En el pasado, la única forma de obtener BTC era minarlo usando su propio ordenador. Con el tiempo, el algoritmo de prueba de trabajo (PoW) en el que se basa la red de Bitcoin se ha vuelto tan complejo y requiere de tantos recursos que la minería de Bitcoin ha sido manejada por sistemas informáticos desarrollados específicamente para este propósito. ¿Cómo y dónde comprar Bitcoin sin la necesidad de esta intensiva minería? En este artículo, te contamos las distintas opciones de inversión que hay a tu alcance. ¿Qué es Bitcoin? Creado a principios de 2009, Bitcoin es un tipo de moneda virtual descentralizada, cuyo principio se describió en octubre de 2008 en el ahora famoso manifiesto de Satoshi Nakamoto. De hecho, todavía no se sabe quién era Satoshi Nakamoto, ni siquiera si era una sola persona o un grupo de personas. Lo que sí se sabe, sin embargo, es la intención de Nakamoto, quien en su manifiesto describió a Bitcoin como un sistema de pago no supervisado y sin intermediarios basado en una red 'peer-to-peer'. La ausencia de una autoridad emisora central y el suministro limitado de Bitcoin de 21 millones de unidades provocó que en un principio solo fuese apreciado por un pequeño grupo de entusiastas. Pero a medida que su valor seguía aumentando, Bitcoin ha ido ganando popularidad hasta convertirse en casi un sinónimo de todo el mercado de criptomonedas. Las criptomonedas (que también incluyen Bitcoin) deben su nombre al uso de criptografía avanzada para almacenar y confirmar la propiedad de unidades arbitrarias. La criptografía hace posible que el control sobre un nodo de red determinado (billetera) lo ejerza un usuario que posea la llamada clave privada; también evita que la misma unidad se emita dos veces. Al mismo tiempo, es la criptografía lo que hace que la extracción (minería) de Bitcoin sea tan difícil. La minería es un proceso de poner en circulación nuevos bitcoins, así como confirmar nuevas transacciones en la red y mantenerla. En el pasado, una simple computadora personal era suficiente para la minería, pero con el desarrollo de la red Bitcoin y la gran dificultad de realizar este proceso (tasa de hash), los mineros comenzaron a utilizar máquinas informáticas especializadas. Hoy, el proceso de minería se asemeja a las operaciones de las minas reales. Debido a la intensidad energética y el nivel de dificultad de la minería de Bitcoin, los mineros se unen en grupos especiales, buscando los costes de electricidad más bajos posibles. Los empresarios especializados alquilan salas enteras en las que colocan cientos o miles de excavadoras Bitcoin solo para aumentar sus posibilidades de ser recompensados ​​por minar un bloque. El primer bloque, extraído en enero de 2009 por el propio Satoshi Nakamoto, se llama “bloque génesis” y tenía un valor de 50BTC. Con la posterior reducción a la mitad (ver Glosario de Bitcoin), que ocurre en promedio una vez cada cuatro años, la recompensa se redujo al doble. El halving que tuvo lugar en mayo de 2020 redujo el valor de la recompensa por extraer un bloque a 6,25 BTC, y el de abril de 2024 en 3,125 BTC. Si bien 6,25 BTC parece un incentivo bastante atractivo para comenzar a extraer Bitcoin por su cuenta (a mediados de noviembre de 2021, Bitcoin estaba valorado en más de 60.000$), se debe tener en cuenta que esta operación es completamente ineficiente desde el punto de vista económico para un solo minero. La minería de Bitcoin se está volviendo cada vez más difícil debido al aumento de la potencia informática total combinada que se utiliza para procesar las transacciones de BTC y mantener su red. A finales de octubre de 2021, la dificultad media de la minería de Bitcoin era de casi 150 exhash (EH/s). El poder de cómputo de las mejores excavadoras de Bitcoin se mide en terahash, un valor que es varios órdenes de magnitud más pequeño. Esto significa que las posibilidades de que un minero con un sólo ordenador extraiga un bloque son escasas. Por lo tanto, la gran mayoría de las comunidades Bitcoin deciden comprar BTC. ¿Dónde comprar Bitcoin? Hay varias formas de comprar Bitcoin, cada una tiene sus propias ventajas y desventajas. A continuación te presentamos los más populares. Plataformas de negociación de criptomonedas Una plataforma comercial es un lugar que reúne a dos partes en una transacción: compradores y vendedores. Las plataformas de negociación de criptomonedas son probablemente la primera opción de la mayoría de las personas dispuestas a comprar Bitcoin. Hoy en día, no solo Bitcoin, sino también miles de otras criptomonedas se negocian en plataformas comerciales. Sin embargo, es Bitcoin el que con mayor frecuencia representa la mayor parte del volumen generado por las plataformas comerciales individuales. El proceso de compra de Bitcoin en sí mismo no debería ser un problema para aquellos que saben cómo funciona una negociación tradicional. Todo lo que se debe hacer es realizar un pedido a un precio con el que uno se sienta satisfecho: si hay una oferta de venta, se realizará una transacción. Sin embargo, antes de eso, se debe encontrar una plataforma comercial adecuada, registrarse en su sistema y confirmar su identidad. Esto se debe a la lucha contra el blanqueo de capitales, aunque las leyes y los requisitos de los organismos reguladores pueden variar al respecto en función del lugar de operación de la plataforma de negociación. Las plataformas de negociación de criptomonedas le brindan la posibilidad de comprar Bitcoin por otra criptomoneda (Ethereum, Litecoin, Ripple, etc.), pero el método más popular es usar monedas fiduciarias (EUR, USD, PLN, etc.) para este propósito. Por lo tanto, antes de realizar una oferta de compra en una plataforma comercial, el usuario debe depositar una cantidad adecuada en la cuenta dedicada. Por esta razón, las regulaciones que rigen las plataformas de negociación de criptomonedas son un tema extremadamente importante. Esto se debe a que depositar dinero en la cuenta de una plataforma pequeña, con mal reconocimiento o completamente nuevo implica el riesgo de fraude y la pérdida de todo el dinero depositado. También vale la pena visitar los sitios web de los organismos reguladores de los mercados financieros nacionales o internacionales, ya que a menudo mantienen las llamadas listas de advertencia, en las que se ingresan las entidades que plantean inquietudes. Bolsa de criptomonedas Las Bolsas de criptomonedas son una alternativa popular a las plataformas comerciales. En principio, la actividad de un cambio de criptomonedas no difiere de la de una oficina de cambio de divisas normal, salvo que en lugar de dólares, euros o francos suizos, puedes comprar allí Bitcoin, Ethereum o Litecoin. Las Bolsas de criptomonedas existen tanto en forma física como virtual. Si el usuario elige este último, debe crear una cuenta, como es el caso de las plataformas de negociación de criptomonedas. Las oficinas de cambio de criptomonedas físicas (locales comerciales) no son muy diferentes a las oficinas de cambio de divisas. Cuentan con un tablero de cotizaciones, una caja registradora y personal que lo guiará a través de todo el proceso de compra o venta de criptomonedas seleccionadas. Las oficinas de cambio de criptomonedas físicas ofrecen una serie de características que suelen ser interesantes para los usuarios de criptomonedas. Sobre todo, estos sitios pueden garantizar el relativo anonimato de las transacciones. En una oficina de cambio física, las criptomonedas se pueden comprar en efectivo, tanto por euros como, a menudo, por dólares. Debido a la falta de intermediarios (la oficina de cambio actúa como la otra parte de la transacción), es habitual obtener una tasa de compra/venta de criptomonedas más atractiva que la que se ofrece en una plataforma comercial. Sin embargo, esta no es la regla y, a veces, los propietarios de dichos sitios imponen un margen adicional al vender o comprar Bitcoin u otras criptomonedas. Sin embargo, todavía hay relativamente pocas oficinas de cambio de criptomonedas físicas y, por lo general, solo se encuentran en las grandes ciudades. Cajeros de Bitcoin Un cajero automático de Bitcoin es un dispositivo similar a un cajero automático tradicional y se puede usar para comprar rápidamente Bitcoin y, a menudo, otras criptomonedas. Al igual que las oficinas de cambio de criptomonedas físicas, los cajeros automáticos de Bitcoin permiten transacciones de compra y venta de Bitcoin rápidas, seguras y anónimas. La falta de necesidad de contratar personal, el tamaño reducido y la posibilidad de instalar la máquina prácticamente en cualquier lugar hace que cada mes se instalen más cajeros Bitcoin. Fuente: coinatmradar.com El número de cajeros automáticos de Bitcoin crece cada mes. Según coinatmradar.com, a finales de octubre de 2021, su número superó los 30.000 en todo el mundo.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.