🔔📈 Bitcoin supera los 97.000 USD tras aprobación de ley de reservas en primer estado de EE. UU.

Ayer, durante la segunda mitad del d铆a, el estado de New Hampshire hizo historia al convertirse en el primero de EE.鈥疷U. en adoptar una ley que permite la creaci贸n de una Reserva Estrat茅gica de Bitcoin. Tras este anuncio, Bitcoin se dispar贸 desde los 94.000 USD hasta superar los 97.000 USD hoy. El entusiasmo de los inversores se debe a las expectativas de un efecto domin贸 y la adopci贸n de estrategias similares por parte de otros estados estadounidenses. El 13 de marzo de 2025, la gobernadora Kelly Ayotte firm贸 el proyecto de ley HB 302, que autoriza al tesorero del estado a invertir fondos p煤blicos tanto en metales preciosos como en activos digitales como Bitcoin. La ley fue promulgada oficialmente ayer y entrar谩 en vigor en 60 d铆as. El modelo presentado en la ley se basa en las recomendaciones desarrolladas por el think tank independiente Satoshi Action. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 驴Qu茅 permite la ley? La HB 302 permite al tesorero de New Hampshire asignar una parte de los fondos p煤blicos de los siguientes or铆genes: Fondo General (General Fund)

Fondo de Reserva (Rainy Day Fund)

Otros fondos espec铆ficamente autorizados por la legislatura La ley limita la exposici贸n total a activos digitales y metales preciosos al 5% de todos los fondos p煤blicos, lo que garantiza diversificaci贸n sin asumir riesgos excesivos. Importante: las inversiones solo podr谩n realizarse en activos digitales con una capitalizaci贸n de mercado superior a 500.000 millones de USD, criterio que actualmente solo cumple Bitcoin. Las inversiones deben mantenerse de forma segura: En instituciones custodias reguladas en EE.鈥疷U.

En una billetera multisig controlada por el estado

A trav茅s de productos cotizados en bolsa (ETPs) aprobados por reguladores estadounidenses Escala estimada de la inversi贸n Para comprender el impacto potencial de la ley, observamos los principales fondos p煤blicos de New Hampshire mencionados en el proyecto: El Fondo General , con un valor estimado de 2.107 millones USD en 2025 . El l铆mite del 5% permite una asignaci贸n de aproximadamente 105 millones USD .

El Fondo de Reserva, estimado en aproximadamente 306 millones USD en 2024. El l铆mite del 5% representa unos 15,3 millones USD. En resumen, bajo las condiciones actuales, New Hampshire podr铆a invertir hasta 120 millones USD en Bitcoin y metales preciosos. Como el l铆mite del 5% aplica a ambos tipos de activos de forma conjunta, es probable que los fondos se dividan entre ambos. Aunque la distribuci贸n exacta a煤n se desconoce, se puede asumir una inversi贸n anual m谩xima de varias decenas de millones de d贸lares. Un modelo para otros estados El proyecto ha sido bien recibido por los defensores de Bitcoin. Dennis Porter, CEO de Satoshi Action, lo calific贸 como una "hoja de ruta" para una integraci贸n responsable de Bitcoin, destacando que demuestra que "el dinero de los contribuyentes puede protegerse, las reservas diversificarse y los tesoros estatales prepararse para el futuro." Entre los principales impulsores del proyecto se encuentran el representante Keith Ammon, el l铆der de la mayor铆a Jason Osborne y el Consejo Blockchain de New Hampshire. Los requisitos de custodia segura y el alcance limitado de la inversi贸n buscan garantizar estabilidad, permitiendo al mismo tiempo los beneficios potenciales tanto de los activos tradicionales como de los digitales. Datos sobre New Hampshire New Hampshire es un estado peque帽o pero rico de EE.鈥疷U., con unos 1,4 millones de habitantes, ocupando el puesto 41 en poblaci贸n entre los estados del pa铆s. A pesar de su tama帽o, el estado se ubica constantemente entre los m谩s pr贸speros de EE.鈥疷U., con altos ingresos medianos por hogar, bajo nivel de pobreza y bajo desempleo. El presupuesto para el a帽o fiscal 2025 ronda los 7.600 millones USD, relativamente modesto en comparaci贸n con estados m谩s grandes como California o Nueva York, pero refleja el modelo fiscal conservador de New Hampshire: bajos impuestos, sin impuestos estatales sobre la renta o las ventas, y gasto p煤blico eficiente. ETF Bitcoin (H1) Las nubes oscuras sobre el mercado cripto comienzan a disiparse. Tras la noticia de ayer, Bitcoin logr贸 avanzar hasta los 97.000 USD, es decir, unos +3.000 USD en un solo d铆a.聽 聽 Fuente: xStation 5

