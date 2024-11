Bitcoin vuelve a batir nuevos récords 🗽¿Conseguirá Trump hacer realidad el sueño americano del Bitcoin?

El año 2024 pertenece al Bitcoin, y el interés de los inversores por la mayor de las criptomonedas vuelve a aumentar, a medida que su precio sube. En primavera, el Bitcoin 'alcanzó' nuevos máximos históricos, llegando a casi 74.000 dólares. Ahora, tras considerables caídas e incertidumbre durante el verano, se ha acercado de nuevo a valoraciones récord 'en vísperas' de las elecciones presidenciales estadounidenses, cuyo resultado se conocerá la noche del 5 al 6 de noviembre. La simpatía que el mercado de las criptomonedas siente por Donald Trump, que lidera las encuestas en la carrera presidencial, está alimentando el mercado alcista de este año. No es de extrañar, ya que el propio Trump pretende crear su propio 'imperio familiar' blockchain, World Liberty Financial. Como resultado, Bitcoin parece estar a merced del resultado de las elecciones estadounidenses. ¿Se enfrentarán las criptomonedas a una auténtica 'revolución' si gana Donald Trump? ¿O el mercado ha optimizado demasiado en torno al 'Trump Trade'?

El bitcoin es muy sensible al cambio de dinámica valorado por la probabilidad de que Donald Trump gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Como resultado del aumento de las posibilidades de Harris, desde la segunda mitad de la semana pasada el precio ha caído de alrededor de $ 73,500 a $ 68,000 en la actualidad. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P ¿Los fondos ETF no son suficientes? La primera mitad del año para Bitcoin estuvo marcada por el debut y la especulación en torno al impacto de los ETF y el cuarto halving. Los fondos cotizados en bolsa han estado acumulando BTC de manera constante y han vendido relativamente pocas reservas, dada la corrección de casi el 30% de Bitcoin desde sus máximos, en agosto. La segunda mitad transcurrió con el ritmo de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Al mercado le gusta simplificar algunas cosas, y en este caso ve a Kamala Harris como una partidaria de las finanzas tradicionales, cuya administración demócrata no estará particularmente interesada en apoyar a Bitcoin con programas adicionales o concesiones para las empresas de criptomonedas. Sin embargo, este pesimismo parece ser una simplificación considerable. Después de todo, fue bajo el gobierno demócrata cuando se permitió la negociación de ETF creados por gigantes como BlackRock y Fidelity. En última instancia, no es en absoluto obvio que Harris y los demócratas se opongan especialmente a Bitcoin. Sin embargo, el mercado ve a los republicanos y a Trump como el grupo que puede disolver la bolsa de regalos de Bitcoin y traer un nuevo soplo de aire fresco a la industria, "consolidándola" bajo la bandera estadounidense. El lanzamiento de ETF en Estados Unidos, en enero de este año, resultó en entradas netas de más de 23.600 millones de dólares en Bitcoin. Eso es aproximadamente un 15% más que las entradas netas en el ETF SPDR "insignia" del S&P 500. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P El "sueño americano" sobre Bitcoin No es sorprendente que una situación en la que un (posiblemente) futuro presidente de los EE. UU. esté vinculado al mercado de criptomonedas a través de la lente del interés propio agrade a los partidarios de Bitcoin. Después de todo, el debut de los ETF ya es solo una historia, y los inversores siempre tienen apetito por más. Resulta que hay mucho por lo que luchar, ya que el programa de respaldo "agresivo" de Bitcoin implica que los propios Estados Unidos lo compren... Y no hay indicios de que Trump tenga algo en contra de la idea. Es cierto que el interés por el token WLFI, asociado a World Liberty Financial y la familia Trump, resultó ser menor (el proyecto redujo su objetivo de financiación en un 90% de los 300 millones de dólares previstos inicialmente a los 30 millones actuales), pero el hecho mismo de que Trump haya identificado claramente la cadena de bloques como una alternativa a la banca tradicional y a las instituciones que han comenzado a abusar de su poder pone al mercado de BTC en un estado de ánimo festivo (retroceso de la visión de Satoshi). Según Axios, el mundo ya ha utilizado aproximadamente 44 mil millones de dólares para garantizar préstamos descentralizados (De-Fi). En comparación con el sector bancario, esta cantidad sigue siendo mínima. Trump está buscando aquí su oportunidad de negocio y también expresó su apoyo a Bitcoin durante un apasionado discurso en junio, cuando prometió que durante su mandato Estados Unidos no vendería ninguno de los aproximadamente 210.000 BTC que posee (alrededor del 1% de todos los BTC). Trump también criticó a Estados Unidos por deshacerse de parte de sus reservas de BTC. Los primeros pasos serios para apoyar a Bitcoin ya se han dado. La republicana Cynthia Lummis presentó un proyecto de ley que sugiere la creación de una reserva estratégica nacional de Bitcoin, la “Ley de Impulso a la Innovación, la Tecnología y la Competitividad a través de la Inversión Optimizada en todo el País (BITCOIN)”. Tener una reserva de BTC estabilizaría el déficit estadounidense en crecimiento exponencial, que ya ha alcanzado casi los 36 billones de dólares. Según la nueva ley, Estados Unidos apuntaría a acumular el 5% del suministro total de Bitcoin previsto, o alrededor de 1 millón de BTC. Las herramientas que harían esto posible ya están disponibles en forma de ETF. Las compras se realizarían a lo largo de 5 años, con un objetivo de 200.000 BTC acumulados cada año. Teniendo en cuenta el aspecto del halving (reducción de la oferta cada 4 años) y las compras en el mercado a través de ETF, no es difícil adivinar que el mercado espera que Trump acelere el shock de oferta a largo plazo. Después de un momento de debilidad, tras el llamado halving (limitación de la oferta nueva de BTC y las recompensas de los mineros a la mitad cada cuatro años aproximadamente), Bitcoin vuelve a mostrar cierta semejanza con los máximos históricos del halving, comenzando un aumento cíclico a principios del cuarto trimestre del año. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P Resumen Probablemente el mercado no se equivoque al creer que la elección de Trump podría ayudar a "resolver el problema de los nuevos regalos" para la industria de las criptomonedas. En este punto, los beneficios más allá de consolidar la posición de Bitcoin en sí son difíciles de cuantificar. Recordemos que en 2016 Trump ganó las elecciones, a pesar de que las encuestas le daban apenas un 15% de posibilidades contra Hillary Clinton. Así que esta vez, los mercados pueden estar equivocados al subestimar a Harris. Al menos en el corto plazo, lo que suceda con Bitcoin dependerá del resultado de las elecciones. Pero, ¿se considerará una victoria demócrata como un gran golpe para la industria? No necesariamente. Después de todo, fue durante la administración del demócrata Joe Biden que Bitcoin alcanzó nuevos máximos históricos y pasó de alrededor de $ 4,000 en marzo de 2020 a casi $ 70,000 en la actualidad. Además, el 'Trump Trade' tiene que ver con el fortalecimiento del dólar, la consolidación de la inflación y el aumento de los rendimientos (proteccionismo). Históricamente, el contexto macroeconómico no ha sido particularmente favorable para Bitcoin. La llegada de los rendimientos a 10 años a la barrera mágica del 5% puede sugerir cambios significativos en el posicionamiento de los grandes especuladores e instituciones (la llamada Regla de Niederhoffer). Recordemos también que Trump no gobernará de manera 'indivisible'; en el Congreso, los republicanos seguirán compitiendo con los demócratas. Por el momento, sabemos una cosa. El bitcoin le ha caído bien a Donald Trump y los republicanos, con su ayuda, pueden crear un marco legal que no solo favorezca al bitcoin, sino también la adopción de la tecnología blockchain y otras criptomonedas más pequeñas. Si Harris gana las elecciones, puede ser inevitable una corrección temporal.   Fuente: xStation5.Â

