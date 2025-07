Trump impone un arancel del 50% al cobre

La sesión estadounidense concluyó prácticamente sin cambios, con el S&P 500 registrando una ligera caída del 0,07%, mientras que el Nasdaq avanzó un 0,03%. Los mercados asiáticos presentan un sentimiento mixto ante la incertidumbre en torno a los aranceles estadounidenses. El Nikkei 225 ha bajado un 0,4% mientras que el Hang Seng de China ha caído un 0,66%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Donald Trump ha anunciado su intención de enviar una carta con los detalles de un acuerdo comercial a la Unión Europea en los próximos días. Fuentes de la UE indican que se prevé un acuerdo provisional esta misma semana, con un arancel del 10% como base. Se espera que Trump exija un arancel del 17% sobre los productos agrícolas. Además, Trump presentará hoy los términos comerciales para siete países. Según Bessent, se proyecta que los ingresos arancelarios superen los 300 mil millones de dólares este año, habiendo alcanzado ya los 100 mil millones. Tan solo en mayo, la recaudación arancelaria se cuadriplicó en comparación con el mismo período del año anterior. Aranceles al cobre Donald Trump anunció ayer la imposición de un arancel del 50% al cobre, con vigencia en 30 días. Los precios del cobre en el COMEX llegaron a subir hasta un 12% en un momento dado, mientras que los precios de la LME se mantuvieron prácticamente inalterados, posiblemente debido al horario de cierre de la sesión. Cabe destacar que la discrepancia de precios entre el COMEX y la LME este año ha sido sustancial, impulsada por la preocupación por los aranceles estadounidenses. Potencialmente, los nuevos aranceles podrían restringir las exportaciones de cobre a EE. UU., aumentando la disponibilidad de suministro en otras regiones del mundo y, por lo tanto, reduciendo la presión sobre los precios en otras bolsas. Se espera que países como Chile, Perú y México sean los más afectados por los aranceles al cobre. Otros mercados El EUR/USD mantiene una baja volatilidad y se mantiene por encima del nivel de 1,1700. El oro continúa su descenso, cotizando ligeramente por debajo de los 3.300 dólares por onza. El Consejo Mundial del Oro informa que las tenencias de oro en ETF aumentaron en casi 400 toneladas en el primer semestre del año, alcanzando aproximadamente 3.600 toneladas. Esto marca el mayor incremento en cinco años. El récord de oro en ETF se estableció en octubre de 2020, con alrededor de 3.900 toneladas. El aumento en las tenencias de ETF de oro refleja una sólida demanda de activos refugio. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) mantuvo los tipos de interés estables en el 3,25%, una decisión que coincidió con las expectativas del mercado. La tasa de inflación de China subió al 0,1% interanual, superando las expectativas del 0,0% interanual, desde una lectura anterior del -0,1% interanual. Esto marca el primer dato positivo de inflación desde marzo.

El mercado anticipa que el Banco de la Reserva de Australia (RBA), que mantuvo los tipos de interés sin cambios ayer, volverá a recortarlos en agosto. Goldman Sachs ha elevado su pronóstico para el S&P 500 de 6.100 a 6.600 puntos. La firma anticipa sólidos resultados corporativas, nuevos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal y una presión inflacionaria limitada por los aranceles.

Según el Wall Street Journal, Kevin Hassett está siendo considerado como el próximo presidente de la Reserva Federal. Hassett, asesor económico de Trump, es visto como el candidato potencialmente menos independiente para el cargo. Anteriormente, se especulaba con Bessent, Lutnick o Waller o Bowman, actuales miembros de la Fed.

