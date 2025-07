Sube la inflación en China

El evento más significativo del calendario económico es la publicación de las actas de la última reunión de la Fed. En dicha reunión, la Reserva Federal optó por mantener estables los tipos de interés, enfatizando el limitado margen para recortes inminentes. Sin embargo, declaraciones recientes del presidente Powell sugieren que las reducciones de tipos siguen siendo una posibilidad a finales de este año, siendo septiembre la fecha de inicio más probable. La inflación de China ha subido a un 0,1% interanual positivo, lo que marca el primer aumento de esta métrica desde marzo. Por el contrario, la inflación del Índice de Precios al Productor (IPP) experimentó un descenso, alcanzando territorio negativo, lo que indica que persisten las presiones desinflacionarias. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) mantuvo sus tipos de interés, aunque el dólar neozelandés (NZD) se está vendiendo frente al dólar australiano (AUD). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del AUD/NZD El AUD/NZD continúa con un fuerte repunte, a pesar de que el Banco de Nueva Zelanda mantuvo sin cambios los tipos de interés.

