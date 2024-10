BlackRock presenta resultados del tercer trimestre 📈

(BLK.US) acaba de publicar su informe de resultados del tercer trimestre de 2024 antes de apertura bursátil de Wall Street, y sube un 1,5% en la preapertura. Es probable que las acciones del mayor gestor de activos del mundo reaccionen al sólido rendimiento general, con un récord de activos bajo gestión y entradas netas significativas. BlackRock informó de unos ingresos netos del tercer trimestre mejores de lo esperado en casi todos los segmentos, con un rendimiento especialmente sólido en las entradas a largo plazo y las entradas netas de capital. Los ingresos por servicios tecnológicos de la empresa no alcanzaron las expectativas, mostrando un descenso interanual del 1,56%. Las entradas netas totales de BlackRock alcanzaron los 221.180 millones de dólares durante el trimestre, superando significativamente las expectativas de los analistas y poniendo a la empresa en camino de superar sus objetivos anuales. Más allá de la ligera insatisfacción en los ingresos por servicios tecnológicos, el informe fue sólido, mostrando activos bajo gestión, entradas netas y EPS mucho más altos de lo esperado. La rentabilidad sobre el capital del 13,0% también resultó ser superior a lo esperado. Aun así, como el mayor gestor de activos del mundo, la capacidad de BlackRock para aglutinar importantes entradas de capital y hacer crecer sus activos bajo gestión en varios segmentos atrae la mayor atención y es probable que impulse la reacción del mercado a la publicación de los resultados. El movimiento implícito del día de la presentación de resultados para la empresa basado en datos históricos es del 2,19%, con una sorpresa media del 6,66% por encima del consenso para los beneficios por acción ajustados. Puntos clave Los activos bajo gestión alcanzaron un récord de 11,5 billones de dólares, un 26% más que el año anterior.

Entradas netas totales de 221.180 millones de dólares, lo que superó significativamente las estimaciones.

BPA ajustado de 11,46 dólares, lo que superó las expectativas.

Los ingresos aumentaron un 15% interanual hasta los 5.200 millones de dólares. Resultados del tercer trimestre de BlackRock Activos bajo gestión: 11,48 billones de dólares frente a los 11,19 billones previstos (+26% interanual).

Entradas netas totales: 221.180 millones de dólares frente a los 127.200 millones de dólares previstos.

Entradas a largo plazo: 160.170 millones de dólares frente a los 100.020 millones de dólares previstos.

BPA ajustado: 11,46 frente a los 10,40 previstos (+5% interanual).

Ingresos: 5.200 millones de dólares frente a los 5.000 millones de dólares previstos (+15% interanual). Las mayores sorpresas Entradas netas de renta variable: 74.140 millones de dólares frente a los 29.500 millones de dólares previstos.

Entradas netas de renta fija: 62.740 millones de dólares frente a los 58.440 millones de dólares previstos.

Entradas netas institucionales: 55.900 millones de dólares.

Entradas netas minoristas: 6.860 millones de dólares Otras métricas clave Margen operativo: 38,6% frente al 38% esperado.

Margen operativo ajustado: 45,8% frente al 44,1% esperado.

Ingresos por comisiones base y préstamos de valores: 4.030 millones de dólares, en línea con las estimaciones.

Comisiones por desempeño de asesoría de inversiones: 388 millones de dólares frente a los 158,7 millones de dólares esperados.

Ingresos por servicios tecnológicos: 403 millones de dólares frente a los 405,1 millones de dólares esperados (-1 % interanual).

Gastos totales: 3.190 millones de dólares frente a los 3.090 millones de dólares esperados (+11% interanual). Notas adicionales Las entradas netas totales de 360 mil millones de $ en lo que va del año ya han superado las entradas netas de todo el año de 2022 y 2023.

BlackRock completó la adquisición de Global Infrastructure Partners (GIP) el 1 de octubre, sumando 116 mil millones de $ en activos bajo gestión de clientes.

La empresa se está posicionando como una plataforma integral para que los clientes globales inviertan en los mercados públicos y privados.

BlackRock se benefició del aumento de las acciones y del mayor flujo de efectivo en fondos de renta fija y privados.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "