BlackSky Technology obtiene un contrato con la Marina y sube más del 14%

BlackSky Technology (BKSY.US) ha subido más de un 14% en la sesión de hoy tras la noticia de que la Marina de los EE. UU. le ha adjudicado un nuevo contrato. El contrato está relacionado con el proyecto de investigación Overmatch, en el que el Ejército pretende mejorar las comunicaciones entre infraestructuras militares clave. BlackSky será responsable del desarrollo y la entrega de dispositivos ópticos intersatélites avanzados que conecten terminales militares a satélites Gen-3, con el fin de proporcionar a los militares imágenes en tiempo real del campo de batalla. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El desarrollo de este producto podría permitir a la empresa ampliar su cartera también en proyectos civiles, a través de la creación de prototipos y conceptos que mejoren las soluciones logísticas en la cadena de suministro. La noticia de hoy del nuevo contrato ayudó a reducir las caídas que hemos visto en el precio de las acciones esta semana, después de que BlackSky anunciara la emisión de 10 millones de nuevas acciones a $ 4 / acción. La decisión de diluir el capital fue recibida negativamente por los inversores, y el precio de las acciones cayó un 21% de $ 5, a alrededor de $ 4.02. Incluso teniendo en cuenta la ganancia de hoy de más del 14%, el precio todavía está más bajo que sus niveles de principios de semana.



