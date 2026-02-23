Blue Owl Capital enfrenta una crisis con bloqueos de retiros y desplome bursátil

La industria del crédito privado, que hoy alcanza los $1.8 billones de dólares, atraviesa un momento de fragilidad tras la decisión de Blue Owl de suspender los retiros trimestrales en su fondo OBDC II. Esta medida, conocida como gating, ha provocado un desplome del 10% (durante la jornada del 19 de febrero) en las acciones de la firma en una sola jornada y ha arrastrado a gigantes como Blackstone y Apollo. Los inversores temen que este bloqueo sea el primer síntoma de un desajuste estructural entre los activos ilíquidos a largo plazo y la liquidez inmediata que demandan los clientes minoristas.



Impacto en mercado secundario

A pesar de que la administración de Blue Owl, liderada por Marc Lipschultz, defiende la solidez de sus activos, los números reflejan claramente un escenario de desconfianza. En los últimos 12 meses, el valor de la firma se ha reducido en un 52%, mientras que en el mercado secundario han aparecido ofertas de compra con descuentos de hasta el 35% sobre el valor neto de los activos.

Esta brecha sugiere que los inversionistas institucionales ya no validan las valoraciones internas de los préstamos, optando por una salida rápida ante la falta de transparencia en un mercado que opera fuera del escrutinio público.

Riesgo de ejecución

Blue Owl se inclina hacia la infraestructura de inteligencia artificial a modo de estrategia para compensar su exposición a empresas de software tradicionales. Con compromisos de deuda que superan los $27.000 millones en proyectos de centros de datos para Meta y OpenAI, la firma se ha colocado en el epicentro de una posible burbuja tecnológica. Si bien el gasto estimado en IA para 2030 es alto, el riesgo de que estas inversiones no generen el flujo de caja necesario para cubrir el servicio de la deuda mantiene a los analistas en alerta máxima.

Entidades como Bank of America sugieren que la liquidación actual constituye una oportunidad de inversión atractiva para quienes buscan rendimientos de doble dígito en el largo plazo. La firma logró vender una cartera de préstamos por $1,400 millones a precios cercanos a la par, lo que serviría para validar la calidad de su libro de crédito frente a las críticas de figuras como Mohamed El-Erian. Sin embargo, el crédito privado ya no es un refugio de baja volatilidad como se proyectaba antes, sino un mercado que hoy demanda una vigilancia exhaustiva sobre las condiciones de salida.



Análisis técnico

Blue Owl Capital (OWL.US) atraviesa una fase de capitulación, negociando actualmente en los US$ 10,38. Este desplome, que acumula una pérdida del 15% en apenas una semana, refleja una profunda desconfianza de los inversionistas ante el bloqueo de retiros y el elevado gasto de capital destinado a inteligencia artificial. El mercado ha castigado la falta de transparencia y la erosión de la credibilidad productiva de la firma, reduciendo su valor bursátil a menos de la mitad desde los máximos del año pasado.

Ambas medias móviles operan como resistencias dinámicas por encima del precio actual, la EMA de 50 periodos (morada) se sitúa en los US$ 11,50, mientras que la EMA de 200 (naranja) se localiza en los US$ 13,07, confirmando un sesgo bajista de largo plazo. Este deterioro se ve reforzado por el indicador ADX, que marca 35,5 puntos, señalando que la tendencia actual no solo es negativa, sino que posee una fuerza considerable. Dentro de este indicador, la línea de fuerza vendedora domina ampliamente sobre la compradora, sugiriendo que el control del mercado permanece con los oferentes.

Otro indicador que apoya la tendencia actual es el RSI, el cual ha ingresado en niveles de sobreventa. Si bien esto suele interpretarse como un signo de agotamiento, la falta de resultados tangibles podría mantener el precio a la baja. De no materializarse un cambio en los fundamentales que restaure la confianza, el escenario técnico sugiere que el suelo del mercado aún podría estar lejos de definirse. No obstante, de presentarse un giro operativo, el activo podría intentar una recuperación hacia la resistencia de los US$ 14,98, nivel validado previamente en enero de 2026 (más un rechazo a finales de diciembre del 2025 que terminó con una ruptura a la baja con determinación en posterior a finales de enero del 2026).

Fuente: xStation5.

_____________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí