MercadoLibre: previa de resultados T4 2025, ¿punto de inflexión en márgenes o más presión competitiva?

El mercado espera un fuerte crecimiento en ingresos para el 4T, pero con dudas sobre la conversión a rentabilidad.
Brasil y los márgenes logísticos serán determinantes para el movimiento de la acción.
La acción llega castigada y sensible: el reporte puede generar una reacción binaria según señales de disciplina y eficiencia.
MercadoLibre (MELI.US) llega a su entrega de resultados del 4T en un entorno menos amigable para el segmento online marketplace tras el rally posterior a la victoria de Trump en noviembre. La narrativa de aranceles y mayor incertidumbre golpeó el apetito por riesgo en 2025 y las acciones del sector han mostrado debilidad reciente.
En paralelo, el mercado vuelve a exigir conversión de crecimiento en rentabilidad, especialmente después de que MELI decepcionara en utilidades/EBITDA en el 3T pese a mantener un crecimiento robusto de ingresos. A esto se suma un frente competitivo más exigente en Brasil ( la mitad del negocio), con presión de jugadores como Shopee, Temu y Amazon, y un componente adicional de riesgo percibido ligado a AI en el sector.
Qué anda haciendo la empresa
Operativamente, MELI sigue profundizando su modelo de ecosistema de marketplace + logística propia (Mercado Envíos) + fintech (Mercado Pago y Mercado Crédito) + ads (Mercado Ads), con la logística como palanca clave de experiencia/retención. En 2025, la compañía defendió participación con más envíos gratis y promociones, especialmente en Brasil, asumiendo costos logísticos más altos (un trade-off que el mercado castigó por el lado de márgenes).
De cara a 2026, el foco parece rotar hacia mayor disciplina de precios y eficiencia, con señales como el ajuste de tarifas logísticas en Brasil a partir de marzo y un mayor énfasis en monetización por publicidad para compensar subsidios. En fintech, el mercado también mira el equilibrio entre crecimiento del crédito y control de riesgo (default), dado el mayor peso de la cartera dentro del relato de utilidades.
Qué se espera del 4T
BPA estimado: 11,43–11,65
Ingresos proyectados: 8,41–8,47 mil millones
Crecimiento interanual: cercano a 39%–40%
El consenso apunta a un trimestre fuerte, con expectativas de BPA en torno a 11,43–11,65 e ingresos de 8,41–8,47 mil millones, lo que implica crecimiento interanual cercano a 39%–40%. En secuencia, el mercado también proyecta un salto relevante vs 3T (cuando se reportó BPA 8,32 e ingresos 7,41 mil millones).
En los últimos meses se observan más recortes que alzas en BPA, mientras que ingresos han sido revisados levemente al alza, reflejando una lectura dividida de demanda sólida, pero dudas sobre unit economics.
Lo que probablemente mueva la acción será:
Trayectoria de márgenes: Señales de que logística/marketing dejan de presionar al ritmo del 3T.
Brasil: Si la competencia permite mejorar tasa de monetización y precios sin perder volumen.
Mercado Ads como motor de margen: Cuánto compensa subsidios de envío.
Calidad del crédito en Mercado Pago/Mercado Crédito: Crecimiento rápido pero disciplinado.
Cómo anda la acción
MELI llega sensible al evento, la acción acumula una caída de más de 15% desde el reporte del 3T, y en la comparación reciente figura -9,6% en el último mes (en línea con un sector presionado). En niveles, un precio alrededor de 1.800–2.000, aproximadamente 25% bajo su máximo de 52 semanas.
Pese a esto, el sell-side se mantiene mayoritariamente positivo con 24 de 26 analistas la tendrían en Buy, con precio objetivo consenso cercano a 2.807 (brecha amplia vs spot), aunque con señales mixtas en modelos cuantitativos (más cerca de Hold).
En términos de lectura táctica, la combinación de caída reciente y foco en márgenes deja un escenario binário, si la compañía muestra que la disciplina de precios empieza a pagar, el mercado puede revalorar. Si persiste la presión de costos, el riesgo es que el crecimiento por sí solo no alcance para cambiar el ánimo.Fuente: xStation5.
