BMW cae casi un 9% a su nivel más bajo desde octubre de 2022 por el recorte de las previsiones para 2024📉

Las acciones del fabricante de autom贸viles alem谩n, BMW (BMW.DE), cayeron hoy casi un 9% por el inesperado recorte de las previsiones para el ejercicio 2024, afectado especialmente por la desaceleraci贸n de la demanda en el mercado chino. Adem谩s, la empresa se enfrenta a problemas t茅cnicos del sistema de frenado integrado (IBS), suministrado por su socio externo para una flota de 1,5 millones de coches. 聽 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Ahora, BMW tiene que detener las entregas de coches que a煤n no han llegado a los clientes, lo que probablemente acabar谩 con unas ventas inferiores en 2024 e incluso cientos de millones de euros de costes adicionales que afectar谩n al informe de resultados desde el tercer trimestre de 2024. Sin embargo, BMW espera que el tercer trimestre se vea mucho m谩s afectado que el cuarto. El fabricante de autom贸viles alem谩n espera ahora una ligera disminuci贸n de las entregas de 2024; anteriormente se esperaba un crecimiento modesto. Se espera que el margen EBIT en el segmento de automoci贸n caiga hasta un rango de entre el 6% y el 7%, frente al 8% y el 10% previsto anteriormente. Adem谩s, el ROCE para el negocio de automoci贸n probablemente se situar谩 entre el 11% y el 13%, por debajo del objetivo anterior para 2024 del 15% al 鈥嬧20%. La empresa sigue esperando 4.000 millones de euros de flujo de caja libre para el a帽o, pero persiste la presi贸n sobre la rentabilidad. Adem谩s, el segmento de motocicletas es ahora m谩s d茅bil de lo esperado, debido a la desaceleraci贸n de los mercados de Estados Unidos y China. BMW espera entregas sin cambios interanuales y la previsi贸n del margen EBIT del negocio de motocicletas tambi茅n se ha revisado a la baja hasta el 6% o el 7%, desde el rango previsto anteriormente del 8% al 10%, con un ROCE entre el 14% y el 16% (anteriormente del 21% al 26%).

聽 聽 Gr谩fico de BMW.DE (intervalo D1) El descuento entre las acciones de BMW y la zona de resistencia principal de la EMA200 (la l铆nea roja) es ahora superior al 30 % (tendencia bajista), pero el RSI cay贸 hoy a 17 puntos, lo que indica condiciones de sobreventa. Fuente: xStation5 聽 聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "