BMW enfrenta un impacto de 1.000 millones de euros por la guerra comercial entre EE.UU. y la UE

BMW prevé que los aranceles impuestos por Estados Unidos y la Unión Europea le costarán 1.000 millones de euros en 2025, mientras que las tensiones comerciales entre ambas economías siguen escalando. El fabricante alemán de automóviles se encuentra en el centro de la disputa, con nuevas tarifas que afectan directamente a su producción en México y China. Impacto de los aranceles en BMW El CEO de BMW, Oliver Zipse, advirtió que el impacto financiero de los aranceles es una estimación "conservadora", aunque la empresa espera que algunas de estas medidas sean temporales. Entre los factores clave que afectan a la compañía se encuentran: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tarifas del 25% en vehículos fabricados en México , que afectan la producción de BMW en San Luis Potosí.

Nuevos aranceles de la UE sobre vehículos eléctricos importados desde China , que impactan a modelos clave de la marca.

, que impactan a modelos clave de la marca. Posibles tarifas adicionales sobre automóviles europeos, que podrían agravar la situación si EE.UU. decide imponer restricciones más amplias. Perspectiva del mercado y desempeño financiero BMW reportó un descenso del 37% en sus beneficios de 2024, alcanzando los 7.680 millones de euros, en gran parte debido a problemas en el mercado chino y costos adicionales por un recall relacionado con frenos de Continental AG. Otros factores que han golpeado su rentabilidad incluyen: Caída del 4% en las ventas globales , con una fuerte reducción del 13,4% en China .

Disminución de las ganancias en el negocio automotriz , con márgenes operativos situándose entre el 5% y 7% , por debajo del objetivo a largo plazo del 8%.

, con márgenes operativos situándose entre el , por debajo del objetivo a largo plazo del 8%. Acciones de BMW con una caída del 20% en el último año, reflejando la incertidumbre en el sector. Un futuro incierto entre aranceles y competencia La compañía busca contrarrestar estos desafíos con una estrategia de crecimiento basada en el lanzamiento de su nueva gama de vehículos eléctricos Neue Klasse, prevista para finales de este año. BMW planea introducir 40 nuevos modelos y actualizaciones hasta 2027 con el objetivo de recuperar mercado. Sin embargo, la creciente competencia de fabricantes chinos como BYD y la presión de las políticas comerciales de EE.UU. y la UE ponen en riesgo la recuperación. Analistas como Harald Hendrikse, de Citi, advierten que BMW podría estar sobreestimando su capacidad de compensar las caídas en China con crecimiento en Europa y EE.UU. A pesar de los desafíos, Zipse mantiene un tono optimista:

"Tenemos ambiciones de crecimiento porque contamos con productos fuertes. Miramos con optimismo hacia 2025, a pesar de la turbulencia política", afirmó en una entrevista con Bloomberg. Con el comercio global en tensión y nuevas rondas de negociaciones pendientes, BMW y el resto de la industria automotriz europea enfrentan un panorama desafiante en los próximos meses. Fuente: xStation5.

