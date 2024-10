BNY Mellon presenta resultados del tercer trimestre 📈

BNY Mellon (BK.US) public贸 hoy su informe de resultados del tercer trimestre de 2024 antes de la sesi贸n de Wall Street, revelando que se ha convertido en el primer banco en la historia en superar los 50 billones de $ en activos bajo custodia y administraci贸n. Las acciones subieron un 1,3% en el premercado. BNY Mellon inform贸 de resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado en varias 谩reas clave, incluyendo EPS ajustado, ingresos e ingresos netos por intereses. Las tarifas de servicios de inversi贸n del banco aumentaron un 5% a 2,34 mil millones de $, mientras que los ingresos por cambio de divisas aumentaron un 14% a 175 millones de $. Los activos totales de BNY Mellon bajo custodia y / o administraci贸n alcanzaron los 52,1 billones de $, superando significativamente las expectativas de los analistas y marcando un hito hist贸rico para la industria bancaria. El movimiento impl铆cito del d铆a de presentaci贸n de resultados para la compa帽铆a basado en datos hist贸ricos fue del 3,35%, con una sorpresa promedio del 6,57% por encima del consenso para EPS ajustado. Tambi茅n ha declarado un dividendo trimestral sobre acciones ordinarias de $0,47 por acci贸n, pagadero el 1 de noviembre de 2024 a los accionistas registrados antes del cierre burs谩til del 21 de octubre de 2024. 聽 Puntos clave Los activos bajo custodia y/o administraci贸n alcanzaron un r茅cord de 52,1 billones de d贸lares, convirti茅ndose en el primer banco en superar los 50 billones de d贸lares.

Los activos bajo gesti贸n crecieron a 2,14 billones de d贸lares, superando las estimaciones.

BPA ajustado de 1,52 d贸lares, superando las expectativas.

Los ingresos aumentaron a 4.650 millones de d贸lares, superando las estimaciones. 聽 Resultados del tercer trimestre de BNY Mellon Activos bajo custodia y/o administraci贸n: 52,1 billones de d贸lares frente a los 51,08 billones de d贸lares previstos.

Activos bajo gesti贸n: 2,14 billones de d贸lares frente a los 2,08 billones de d贸lares previstos.

BPA ajustado: 1,52 frente a los 1,42 previstos.

Ingresos: 4.650 millones de d贸lares frente a los 4.550 millones de d贸lares previstos.

Ingresos netos por intereses: 1.050 millones de d贸lares frente a los 1.000 millones de d贸lares previstos BNY Mellon supera las expectativas Honorarios por servicios de inversi贸n: 2.340 millones de d贸lares (+5 % interanual).

Ingresos por divisas: 175 millones de d贸lares (+14 % interanual).

Honorarios por servicios de emisor: 285 millones de d贸lares frente a los 286,6 millones de d贸lares previstos.

Honorarios por servicios de tesorer铆a: 200 millones de d贸lares frente a los 197,6 millones de d贸lares previstos Otras m茅tricas clave de BNY Mellon Margen de inter茅s neto: 1,16% frente al 1,13% esperado.

Rentabilidad del capital: 12% frente al 11,3% esperado.

Ratio de capital ordinario de nivel 1: 11,9% frente al 11,5% esperado.

Provisi贸n para p茅rdidas crediticias: 23 millones de d贸lares frente a los 11,4 millones de d贸lares esperados.

Gastos no relacionados con intereses: 3.100 millones de d贸lares frente a los 3.070 millones de d贸lares esperados.

Dep贸sitos totales: 296.440 millones de d贸lares frente a los 296.460 millones de d贸lares esperados.

Pr茅stamos netos: 69.160 millones de d贸lares frente a los 70.350 millones de d贸lares esperados.

Ratio de cobertura de liquidez: 116%. Notas adicionales de BNY Mellon BNY Mellon se convirti贸 en el primer banco de la historia en superar los 50 billones de d贸lares en activos bajo custodia y administraci贸n.

Las acciones del banco han subido un 76% durante el 煤ltimo a帽o, superando el crecimiento promedio del 48% observado por otros bancos estadounidenses.

BNY Mellon anunci贸 recientemente que custodiar铆a los 80.000 millones de d贸lares en ETFs cotizados en Estados Unidos de Wisdom Tree, con sede en Washington D.C., incluido uno de los primeros ETFs de bitcoin de Estados Unidos.

La inteligencia artificial patentada del banco ya est谩 siendo utilizada por 14.000 de sus 55.000 empleados.

BNY Mellon se encuentra en medio de una reestructuraci贸n destinada a reducir costes, agilizar las operaciones y centrarse en negocios de mayor margen.

El banco declar贸 un dividendo trimestral de acciones ordinarias de 0,47 d贸lares por acci贸n, pagadero el 1 de noviembre de 2024.

