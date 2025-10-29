Boeing 777X: más retrasos, más pérdidas y un futuro incierto

La empresa estadounidense Boeing anunció un nuevo revés en el desarrollo del Boeing 777X, al actualizar su cronograma de certificación. El modelo 777-9, que originalmente debía entrar en servicio en 2020, ahora se espera para 2027, marcando una demora acumulada de siete años. Este cambio obligó a registrar un cargo contable de 4.900 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, lo que eleva las pérdidas totales del programa a cerca de 16.000 millones de dólares.

Esta situación vuelve a poner en duda la capacidad ejecutiva del fabricante para gestionar sus proyectos más ambiciosos, especialmente tras años marcados por escándalos de producción y cuestionamientos regulatorios.

El contraste: buenos resultados operativos

Pese al impacto negativo del programa 777X, Boeing logró entregar 160 aviones comerciales en el trimestre, su mejor resultado desde 2018. Además, reportó ingresos por 23.270 millones de dólares, un alza interanual del 30 %, y flujo de caja libre positivo por 238 millones, un dato especialmente relevante tras varios años de desempeño financiero negativo.

La división de aviones comerciales lideró este repunte con ventas por 11.094 millones de dólares, impulsada por la recuperación progresiva de los modelos 737 MAX y 787, ambos claves para el negocio de corto y largo alcance respectivamente.

777X: problemas técnicos y presión regulatoria

El Boeing 777X, una versión avanzada del icónico 777, ha enfrentado múltiples desafíos técnicos y regulatorios desde su inicio. El nuevo cargo refleja no solo complicaciones técnicas, sino también la creciente complejidad del proceso de certificación de la FAA, que ha requerido rediseños, auditorías más estrictas y una supervisión ampliada.

Boeing informó que el avión se comporta bien en pruebas de vuelo, pero admitió haber quedado rezagado en los trámites de aprobación. Según la compañía, se está aplicando un plan de recuperación más robusto, como parte de un esfuerzo por restaurar su reputación y salud financiera tras años de turbulencias.

¿Qué sigue para Boeing?

Mirando hacia adelante, Boeing enfrenta un camino dividido en dos frentes. Por un lado, debe avanzar con el incremento en la producción del 737 MAX, que ha sido autorizado para subir de 38 a 42 unidades mensuales. Por otro, debe enfrentar la incertidumbre del programa 777X, cuyo impacto en caja sigue siendo difícil de dimensionar.

Para los inversionistas, la señal es mixta. Si bien Boeing ha dado pasos concretos hacia la recuperación operativa, los retrasos del 777X y la acumulación de cargos indican que la fase de “normalización” aún está lejos de completarse. El mercado sigue observando de cerca no solo la ejecución técnica, sino también la capacidad del equipo directivo para reconstruir la confianza perdida.

