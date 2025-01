Boeing cae un 5% en la preapertura

Las acciones de Boeing (BA.US) cayeron casi un 5,00% antes de la apertura del mercado tras la trágica noticia de un accidente que afectó a un Boeing 737-800 durante el aterrizaje en Corea del Sur. Un Boeing 737-800 de la aerolínea surcoreana Jeju Air se estrelló el domingo por la mañana al intentar aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Muan, lo que provocó la muerte de 179 de las 181 personas que iban a bordo. El accidente, el desastre de aviación más mortal de Corea del Sur, se produjo después de que el tren de aterrizaje del avión fallara, lo que provocó que se saliera de la pista y chocara contra un muro de hormigón. El fuselaje se rompió y se incendió, dejando solo dos supervivientes: un pasajero de 22 años y un tripulante de 25. El vuelo había partido de Bangkok y transportaba a 173 pasajeros surcoreanos junto con dos ciudadanos tailandeses. Las autoridades han recuperado los datos del vuelo y las grabadoras de voz de la cabina para su investigación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Según las estimaciones del departamento de bomberos, un impacto de un pájaro pudo haber provocado el fallo del tren de aterrizaje. El incendio se extinguió 43 minutos después del accidente, en el que participaron 80 bomberos y helicópteros. En respuesta, el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur anunció inspecciones de todos los aviones Boeing 737-800 en el país, en particular porque Jeju Air opera 39 de estos aviones. Boeing ha expresado sus condolencias y prometido apoyo. El presidente interino Choi Sang-mok enfatizó los esfuerzos de rescate y la seguridad de los socorristas durante las operaciones en curso. Cotización de Boeing Boeing ha tenido dificultades en los últimos años. Si observamos el gráfico en comparación con las acciones de Airbus, las dos empresas alguna vez estuvieron estrechamente correlacionadas. Sin embargo, sus tendencias han divergido significativamente desde la pandemia de COVID-19. Boeing enfrenta serios desafíos financieros debido a reveses operativos, problemas de seguridad y una huelga prolongada de trabajadores. A pesar de la escalada de crisis, las acusaciones de seguridad y las investigaciones federales en curso, Boeing sigue siendo vital para la industria de la aviación mundial como uno de los dos únicos fabricantes de aviones de tamaño completo, junto con Airbus. Este duopolio continúa manteniendo a la empresa en una posición competitiva en el mercado.

Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "