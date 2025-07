Boeing sorprende con ingresos por encima de lo esperado

Boeing ha publicado sus resultados del segundo trimestre de 2025, revelando una mejora operativa significativa a pesar de los persistentes desafíos en cuanto a rentabilidad. La compañía también parece estar superando los problemas de relaciones públicas negativos asociados con el 737 MAX. Los ingresos aumentaron un 35 % interanual, alcanzando los 22.750 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas, que eran de 21.680 millones de dólares. Este crecimiento se debió principalmente al aumento en las entregas de aviones comerciales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados de Boeing del segundo trimestre de 2025 Pérdida básica por acción (Core) : -1,24 USD (mejor que la estimación de -1,40 USD).

: -1,24 USD (mejor que la estimación de -1,40 USD). Pérdida GAAP por acción : -0,92 USD.

: -0,92 USD. Flujo de caja operativo : 227 millones de USD (frente a -3.900 millones en el segundo trimestre de 2024).

: 227 millones de USD (frente a -3.900 millones en el segundo trimestre de 2024). Flujo de caja libre: -200 millones de USD (frente a -4.300 millones hace un año).

-200 millones de USD (frente a -4.300 millones hace un año). Entregas de aviones comerciales: 150 unidades (+63 % interanual).

Resultados trimestrales de Boeing por segmentos Aviones Comerciales – El Principal Motor de Crecimiento El segmento de Aviones Comerciales de Boeing generó ingresos por 10.870 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 81 % y constituye el 47,8 % del ingreso total de la compañía. La producción del modelo 737 alcanzó su objetivo de 38 unidades por mes, con planes de incrementarse a 42 unidades mensuales más adelante este año. La producción del 787 Dreamliner aumentó a 7 unidades por mes. A pesar del sólido crecimiento en ingresos, el segmento sigue registrando pérdidas operativas de 557 millones de dólares, aunque esto representa una mejora frente a las pérdidas de 715 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. Defensa, Espacio y Seguridad – Retorno a la Rentabilidad El segmento de Defensa alcanzó ingresos de 6.620 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 10 %, y obtuvo un beneficio operativo de 110 millones de dólares, marcando una recuperación significativa frente a las pérdidas de 913 millones de dólaresen el segundo trimestre de 2024. El margen operativo del segmento se situó en 1,7 %, lo que indica una estabilización del desempeño operativo tras varios trimestres difíciles. Servicios Globales – Mayor Rentabilidad El segmento de Servicios Globales generó ingresos por 5.280 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 8 %, y registró el margen operativo más alto entre todos los segmentos, con un 19,9 %. Este segmento ha demostrado una mejora constante en su rentabilidad, con un margen que ha pasado de 2,9 % en 2020 a 18,13 % en 2024. Posición Financiera y liquidez de Boeing Boeing cerró el trimestre con 23.000 millones de dólares en efectivo e inversiones a corto plazo (frente a 23.700 millones al inicio del trimestre) y una deuda total de 53.300 millones de dólares (ligeramente inferior a los 53.600 millones previos). La compañía cuenta con 10.000 millones de dólares en líneas de crédito no utilizadas. La cartera de pedidos aumentó a un récord de 619.000 millones de dólares, que incluye más de 5.900 aviones comerciales valorados en 522.000 millones de dólares. En el segundo trimestre de 2025, Boeing logró 455 nuevos pedidos de aeronaves, incluyendo compromisos importantes de Qatar Airways y British Airways. Aspectos Positivos y Negativos de los resultados trimestrales de Boeing Aspectos Positivos: Aumento del 63 % interanual en las entregas de aviones comerciales, el mejor resultado desde 2018.

de aviones comerciales, el mejor resultado desde 2018. Mejora significativa del flujo de caja operativo , que alcanzó los 227 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, frente a los -3.900 millones del año anterior.

, que alcanzó los 227 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, frente a los -3.900 millones del año anterior. La producción del modelo 737 —el más representativo de la compañía— llegó a 38 unidades por mes, con planes de superar las 40 unidades mensuales.

Regreso a la rentabilidad en el segmento de defensa y máximo nivel de rentabilidad en servicios, con un margen operativo de casi 20 %.

Una cartera de pedidos histórica de 619.000 millones de dólares, lo que sugiere un desempeño financiero estable en los próximos años. Desafíos y Riesgos: Boeing sigue generando pérdidas , especialmente en su segmento clave de aviones comerciales.

, especialmente en su segmento clave de aviones comerciales. Deuda elevada, superior a los 50.000 millones de dólares, aunque cuenta con líneas de crédito no utilizadas por 10.000 millones.

Flujo de caja libre negativo, pese a una mejora considerable respecto al año anterior. Perspectivas para el futuro de Boeing El CEO Kelly Ortberg destacó que el enfoque principal está en "restablecer la confianza y continuar avanzando en el proceso de recuperación". Uno de los elementos clave será mantener el ritmo de crecimiento en las entregas, al tiempo que se mejora el control de calidad y la seguridad. Entre los planes inmediatos figura aumentar la producción del 737 a 42 unidades por mes. La compañía muestra una mejora clara respecto al año anterior, reflejada en el notable aumento de ingresos, impulsado por mayores entregas. No obstante, el retorno a la rentabilidad general de la empresa sigue siendo un desafío importante. En cuanto al mercado, las acciones de Boeing suben aproximadamente un 1,2 % en operaciones previas a la apertura, y en lo que va del año, el título ha registrado un alza del 33 %. Las ganancias más fuertes se han producido desde abril, cuando las acciones subieron desde un mínimo de 140 dólares a 240 dólares por acción. Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

