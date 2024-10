Boletín de materias primas (17.09.2024)

Petróleo El petróleo crudo se recupera claramente. En el caso del West Texas, se trata de un repunte desde un mínimo de 65 dólares por barril hasta un nivel de 70 dólares por barril. El siguiente nivel de resistencia importante está en torno a los 71,5 dólares por barril, los mínimos locales de principios y finales de agosto.

La EIA ha recortado su previsión para el West Texas a 78,8 para 2024, 1,41 dólares menos que su previsión anterior. Para 2025, en cambio, la EIA apunta a un precio de 79,53 dólares por barril, un recorte de 1,58 dólares respecto a su previsión.

La EIA espera que los inventarios se reduzcan en una media de 0,9 millones de brk al día en el tercer trimestre de este año, y en 1,0 millones de brk al día en el cuarto trimestre. La EIA esperaba una reducción de los inventarios, incluso antes de la decisión de la OPEP+ de retrasar un aumento de la producción.

Según las estimaciones de la EIA, la producción de Libia ha caído a alrededor de 0,4 millones de brk por día, por debajo de un promedio de 1,1 millones de brk por día en el primer semestre de este año.

La EIA indica que la producción de petróleo alcanzará los 13,3 millones de brk por día a finales de año, aumentando a 13,7 millones de brk por día el próximo año.

La EIA también está elevando su pronóstico de demanda para este año en 180 kbd a 103,08 millones de brk por día, mientras que el próximo año lo está aumentando en 100 kbd a 104,6 millones de brk por día.

Las posiciones especulativas netas en futuros de crudo Brent cayeron a niveles negativos por primera vez desde que se publicaron los datos en 2011.

Los inventarios de petróleo crudo esencialmente han dejado de caer, en consonancia con la estacionalidad. Esto podría causar señales potenciales de debilidad si los inventarios crecen más que el año pasado o la estacionalidad de 5 años.

Vale la pena señalar que tuvimos una señal de sobreventa a corto plazo en el petróleo, que se asoció con una caída de precios por debajo de 2 veces la desviación estándar del promedio de 1 año. En contraste, el petróleo actualmente tiene un precio en línea con el promedio de 5 años. No ha habido señales recientes, pero hubo múltiples rebotes en 2011-2013.

Estamos viendo nuevamente un claro aumento en el retroceso, que ya supera los $1 en el caso del WTI. En el caso del crudo Brent, no vemos un aumento tan fuerte en el retroceso.

Estamos viendo nuevamente un claro aumento en el retroceso, que ya supera los $1 en el caso del WTI. En el caso del crudo Brent, no vemos un aumento tan fuerte en el retroceso.

El diferencial de craqueo para el petróleo WTI continúa cayendo, mientras que el crudo WTI está rebotando. Si los inventarios de petróleo continúan cayendo, entonces el diferencial de craqueo debería rebotar. Por otro lado, esto podría indicar un repunte prematuro para el petróleo WTI. Un diferencial de craqueo tan grande también está relacionado con el rollover que tendrá lugar después de la sesión de hoy. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los inventarios de petróleo crudo se encuentran actualmente en su nivel más bajo en cinco años. Comportamiento actual en relación con los promedios y niveles de hace un año. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB En el petróleo, tuvimos una señal de sobreventa a corto plazo, basada en la desviación del promedio de un año. También tenemos señales de este tipo, considerando el promedio de cinco años y el comportamiento de los precios entre 2011 y 2013. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Observamos un claro aumento de la contundencia del petróleo crudo WTI, lo que nuevamente puede sugerir una condición de sobrecompra a corto plazo. Al mismo tiempo, sin embargo, vale la pena recordar que esto ocurrió justo antes de la renovación de los contratos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Estamos viendo muchas señales mixtas para el petróleo crudo West texas y el Brent. Sin embargo, el comportamiento actual del precio del petróleo WTI puede sugerir un intento de rebote hasta el nivel de 71,5 dólares por barril. Una subida por encima de este nivel indicaría una posible ruptura de la tendencia bajista. Gas Natural El nivel de llenado de los depósitos en Europa se sitúa por encima del 93%, lo que indica un alto nivel de seguridad antes de la temporada de calefacción.

Los inventarios de EE.UU. están aproximadamente un 10% por encima de la media de los últimos 5 años, pero ya están por debajo del pico de los últimos 5 años.

El crecimiento relativamente bajo de los inventarios de gas en las últimas semanas significa que será posible alcanzar la media de los últimos 5 años antes de que comience la temporada de calefacción.

Los inventarios se sitúan actualmente en 3387 bcf, mientras que el pico estacional de los últimos 5 años está en torno a los 3700 bcf.

Los inventarios comparativos sugieren que los precios del gas deberían ser ahora más altos. Sin embargo, esto también estará determinado por la estructura temporal del propio gas. Los precios del gas en enero deberían ser de 3,3 $/MMBTU, según el precio spot actual.

Actualmente, el consumo de gas sigue estando por encima de lo habitual. Por otro lado, la producción de gas está claramente por debajo de los picos locales de este año, lo que da lugar a aumentos de inventario inferiores a los habituales.

El consumo de gas está por encima de la media. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios de gas están creciendo ligeramente más lento que el promedio, debido al mayor consumo y la menor producción. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los aumentos de los inventarios de gas en las últimas semanas han sido notablemente inferiores a lo que sugiere la estacionalidad, lo que indica que la presión alcista sobre los precios del gas debería continuar. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El contango desde la perspectiva de los contratos de octubre y enero ha disminuido un 13% mensualmente. Hoy, después de la sesión, nos enfrentamos a un rollover del contrato de octubre al contrato de noviembre. Este rollover será de alrededor del 10% y conducirá a un precio cercano a los $2,65/MMBTU. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El gas está probando actualmente la media de 100 periodos. Oro El oro resiste la estacionalidad y avanza con fuerza justo antes de la decisión de la Fed sobre los tipos de interés; el metal precioso prueba la proximidad de los 2.585$ por onza.

El impulso máximo del oro en los últimos 5 años sugiere una consolidación en los próximos 2 meses. El comportamiento promedio indica que un fondo potencial puede estar cerca.

Por otro lado, el oro se comporta más como una estacionalidad de largo plazo, en lugar de una estacionalidad de 5 o 10 años. Vale la pena mencionar que en los últimos 5-10 años hemos tenido solo un ciclo de recortes de tipos de interés.

El comportamiento del oro después del primer recorte en las pocas sesiones posteriores es difícil de leer, pero en el largo plazo el oro generalmente sube después del primer recorte. De acuerdo con la estacionalidad de 5 años, el oro se encuentra cerca de un potencial mínimo promedio, mientras que el comportamiento máximo de los últimos 5 años sugiere consolidación. Fuente: xStation5 La estacionalidad media de cinco años sugiere que se tocará fondo en el corto plazo. La estacionalidad de diez años sugiere que es posible que no se toque fondo hasta dentro de cuatro o seis semanas. Por el contrario, el comportamiento actual del oro se asemeja más al comportamiento medio de las últimas décadas (desde la publicación de los precios del oro). Si el oro se comportara de forma similar, el pico local se produciría a principios de noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Actualmente, el oro está probando un punto importante en forma de límite superior del canal de tendencia alcista. Si la prueba fuera el inicio de una corrección, un punto de soporte importante podría estar alrededor de los 2.535 dólares la onza. Café El aumento reciente de los precios del café se debe nuevamente a las preocupaciones climáticas.

El precio del Robusta alcanzó su nivel más alto desde 2008, cuando comenzaron a negociarse los contratos de café. El Arábica, por otro lado, alcanzó los 260 centavos por libra, rompiendo los picos locales recientes y marcando los precios más altos desde 2011.

El precio del Robusta ha aumentado más del 90% este año, lo que se atribuye a una fuerte escasez de este café.

El crecimiento del precio del Arábica ha sido de alrededor del 40% este año.

Brasil está experimentando actualmente una de las peores sequías de los últimos años, lo que crea una considerable incertidumbre sobre la cosecha de café del próximo año.

Las malas condiciones de producción se están produciendo principalmente en la región de Minas Gerais, que es responsable de la producción de Arábica.

Incluso las lluvias esperadas en octubre pueden no ser suficientes para provocar un aumento de café.

En Vietnam, el tifón Yagi provocó la destrucción de plantaciones y provocó inundaciones justo antes de la cosecha. Vietnam es el mayor productor de Robusta.

El fenómeno de El Niño, que está ocurriendo actualmente, trae una sequía considerable en Brasil y lluvias excesivas en Vietnam. Ambas situaciones no son propicias para el cultivo del café.

Las existencias de café ICE han aumentado moderadamente desde junio, pero no han superado los picos locales a principios de 2023. Las existencias siguen siendo aproximadamente un 35% más bajas que en 2011 (ese fue el mínimo local de las existencias) y aproximadamente un 85% más bajas que el pico de 2004. El café limitó sus ganancias tras una fuerte sesión a principios de esta semana, pero los continuos problemas climáticos en Brasil y Vietnam podrían llevar a una revisión de las previsiones de cosecha para la temporada 2024/2025. Es posible que el considerable superávit previsto se reduzca por completo. Actualmente, se espera que tengamos un sobreabastecimiento considerable en la temporada 2024/2025, debido a la expectativa de un repunte considerable de la producción en Brasil. Por otro lado, hay probabilidades de que se revisen estas previsiones y también de que se reduzcan las perspectivas de producción en Vietnam. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

