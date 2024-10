Borr Drilling continúa con caídas tras la publicación de expectativas decepcionantes para el 3T24 📉

Borr Drilling (BORR.US) está profundizando sus caídas tras la publicación de sus expectativas de beneficios para el 3T24. Las acciones de la compañía están cayendo un -6% en la preapertura, lo que significa que las acciones han caído a su nivel más bajo desde diciembre de 2022. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La caída en la negociación previa a la comercialización a $4,41 marca la ruptura de la compañía a través de los límites inferiores de la tendencia a la baja observada en el gráfico de la compañía desde junio de 2023, así como su descenso por debajo de los límites inferiores de la tendencia a la baja más pronunciada observada en el gráfico de la compañía desde mediados de este año. Fuente: xStation La reacción negativa del mercado se debe a las proyecciones de beneficios del 3T24 de la compañía. La compañía espera lograr $242 millones en ingresos, lo que representa un aumento interanual del 26% en los ingresos. Sin embargo, esta cifra está muy por debajo de la predicción de consenso del mercado de $250,8 millones en ingresos. La compañía también espera un beneficio operativo de 84 millones de dólares, un 16% inferior a las estimaciones del mercado. Además, la compañía dijo que para todo el año 2024 espera un resultado EBITDA ajustado cercano al extremo inferior de las previsiones anteriores en el rango de 500-550 millones de dólares. Esto sugeriría un resultado EBITDA de 131 millones de dólares para el cuarto trimestre, que todavía estaría por debajo de los 136,2 millones de dólares que la compañía informó en el segundo trimestre de 2024. Borr publicará sus resultados completos el 6 de noviembre.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "